Нефть и газ дешевеют

Цена фьючерсных котировок на природный газ на нью-йоркской товарной бирже NYMEX снизилась.

Как сообщает АПА-Экономикс, цена фьючерсов на природный газ со сроком поставки в июне за 1 млн. BTU (British thermal unit – британская тепловая единица) снизилась на 0,07% и составила $2,936.

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже ICE стоимость июльского контракта на экспорт нефти Brent снизилась на 0,39% и составила $66,5 за баррель.

Стоимость барреля нефти марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX с учетом отгрузки в июне снизилась на 0,39% и составила $63,33.