Когда закончилась Вторая Мировая война, большинство стран были глубоко уверены, что с фашизмом, насилием и варварством покончено навсегда. Когда с политической карты мира исчезло такое тоталитарное, коммунистическое государство как СССР, люди всех национальностей, проживающие на ее территории, были убеждены, что с тоталитаризмом и диктатурой тоже покончено навсегда. Возникло острое чувство уверенности в приближении свободы и демократии. Но, к глубочайшему сожалению, сейчас мы видим, что глубоко ошибались. Суть варварства была не в тоталитаризме и коммунистическом режиме, истинная причина была в сущности русского шовинизма, основа которого лежит в политике ирредентизма. И для сегодняшней России такая политика Кремля уже 20 лет как является обыденной и продолжает демонстрировать их идентичность и реальную сущность.

Здесь трудно не вспомнить некоторые мысли из книги известного американского философа и аналитика Френсиса Фукуямы. Он в своей книге «Россия на распутье» утверждает:

«…Россия вела экспансию при царском режиме, как потом и при большевиках; постоянной была именно экспансия…» и продолжает: «И следует ожидать, что будущее правительство России, полностью избавившись от марксизма-ленинизма, останется столь же экспансионистским, поскольку этот экспансионизм выражает волю русского народа к завоеваниям» (см: Френсис Фукуяма. Россия на распутье. Москва, Родина, 2023, с. 114).

Эти мысли известного философа и аналитика настораживают. Потому, что речь идет не только о каком-то конкретном правительстве, но и о традиции правления вообще и о воле определенного народа. Если прав Ф. Фукуяма, то можно воспринимать сегодняшнюю агрессию России против Украины как экспансию «в лучших традициях» захватнической политики Кремля! Потому что, если быть честным и объективным, оценивать эту агрессию по-другому невозможно. Чего только не творит российская военная машина против украинского народа и ее государственности? Очень трудно словами выразить содеянное зло.

Путин и его пропагандисты во всю истерят, что они спасают русских в Украине, и представляются как защитники всех славян. Крайность логики и абсурдность такого нарратива не имеет границ. Во-первых, посылая сотни тысяч российских солдат на кровавую бойню, этот бункерный диктатор должен четко осознавать, что с обоих сторон погибают и становятся калеками наряду с представителями других малочисленных народностей в большинстве именно славянское молодое поколение. А ведь надо хорошо подумать о последствиях этой войны, которые будут катастрофическими для обоих сторон. Так как после войны, которая унесет еще неизвестно сколько жизней, с большой вероятностью многие украинские женщины, которые из-за подлой российской агрессии стали вынужденными беженцами в европейских странах, по разным причинам будут создавать совместные семьи с европейцами. А русские женщины после окончании войны и полной изоляции России со стороны европейского сообщества будут, соответственно, строить совместные браки с представителями азиатских, африканских и ближневосточных стран, которые очень далеко не являются славянами. Так чего же добивается Путин и его русский мир своей дегенеративной парадигмой мышления? На этот вопрос очень сложно ответить.

Сегодня Украина переживает очень сложный исторический период своей государственности и независимости. Безумная война, навязанная Россией, ввергла украинский народ в тяжелейшие страдания, унесла и продолжает уносить жизни мирных жителей, вынудила миллионы людей покинуть свои дома и превратиться в беженцев, а именно около 5 миллионов украинцев покинули свою страну, более 10 миллионов стали переселенцами внутри страны, что составляет около 40% населения Украины. Это настоящая гуманитарная катастрофа в 21-м веке в центре европейского континента.

Некоторые западные страны существенно способствовали становлению и разрастанию этого монстра, наращиванию ее милитаризации и усилению геополитических позиций и влияния в регионе. Можно напомнить последовательность российской агрессии — в 90-е годы созданные Россией локальные очаги военных конфликтов в Нагорном Карабахе (Азербайджан), Южной Осетии и Абхазии (Грузия), Приднестровье (Молдова), Чечне. Международное сообщество проигнорировало агрессивные действия России. Полагаю, что в то время, при распаде СССР, у Запада ещё не было определённого механизма влияния на Россию. Но спустя десятки лет, в 2008 году, во время агрессии России против маленькой Грузии, а в 2014 году, когда она же аннексировала 15% территории Украины — Донбасс и Крым, международное сообщество не должно было проигнорировать ее захватническую политику, необходимо было дать адекватную реакцию агрессору. Если бы своевременно была такая же консолидация Европы и коллективная поддержка Украине, как сейчас, мы бы не столкнулись с этой ужасной войной сегодня, у границ Европейского Союза.

В воинственной риторике Кремля последнего времени, в лицах высокопоставленных представителей российского государства просматриваются контуры продолжения российской агрессии и политики захвата соседних территорий с продвижением дальше — в Европу. Не раз в российских пропагандистских СМИ звучали тексты о планах после Украины взять страны Балтии и Польшу. В этой связи мы видим обеспокоенность НАТО и усиление военного контингента в тех регионах, которым угрожает Россия. Сегодня путинская Россия, создавая новые вызовы и угрозы своей неадекватной террористической политикой, вынудила Финляндию и Швецию, в течение многих лет предпочитавших сохранять свой нейтральный статус, не собираясь вступать в НАТО, присоединиться к этому военно-политическому блоку. Тем самым Кремль расширил и географию, и границу НАТО. Честно говоря, в Украине, да и на постсоветском пространстве, сформировалось мнение о неспособности НАТО противостоять России из-за политики сдержанности.

Но война срывает маски и помогает в один момент прозреть и понять, кто друг и союзник, а кто нет. В этом контексте Украина сегодня имеет ясное видение «дружественной» позиции некоторых европейских партнеров.

Но эта агрессия со стороны России может коснуться всех. И наша общая европейская цель остановить обезумевшего диктатора, который сидя в Кремле, демонстративно и цинично игнорирует международное право и фундаментальные человеческие ценности.

Почему некоторые западные страны так пренебрежительно относились к потенциалу российской экспансии, мы не знаем. Но сегодня налицо приближающаяся катастрофа для всего прогрессивного мира. В этом смысле в этой «борьбе века» Украина находится на передовой. Именно так должны воспринимать лидеры европейских стран войну против Украины и действовать в соответствии этому факту. Стоит отметит, что, находясь в состоянии гибридной войны с Россией, руководство Украины принимает взвешенные и монолитные решения, которые совпадают не только с жизненными интересами страны, определяющими дальнейшую судьбу каждого украинца и Украины в целом, но и интересами демократии и государственности западных стран.

Эти решения порой далеки от популистской дипломатии и во многих случаях выглядят радикальными. Но страна вынуждена демонстрировать жесткую позицию, чтобы остановить агрессию. Просто на фоне действий российской военной машины по-другому защищать честь народа и государственность невозможно. Россия не оставляет Украине другого выхода. Конкретно сегодня развеивается миф о российской военной мощи. И это делает Украинская армия. Сейчас некоторые российские чиновники с гордостью заявляют, что Россия в 26 раз потенциально сильнее Украины благодаря огромным человеческим ресурсам. Но история доказывает, что превосходство в потенциальных возможностях не гарантирует победу на поле боя. Здесь существенную роль играют другие факторы. В этом смысле Россия в самом деле «на распутье». Она не в состоянии найти правильный, исторически справедливый путь развития и поэтому ожидается усиление ее агрессии, чему должны быть готовыми западные страны.

Россия уже проиграла эту войну, в том числе и политически. Для того, чтобы иметь результаты удачного завершения войны, нужны, как минимум, три основных фактора. Первый фактор — необходимо обоснование военно-политической цели войны, что до сегодняшнего дня не смогла сделать Россия. За время войны, путинский режим уже в какой раз меняет свои тезисы и риторику.

Второй фактор – наличие союзников. Выяснилось, что у России один союзник — Беларусь. Несмотря на сильное сопротивления белорусского народа и армии, президент Лукашенко тесно связан с Путиным, более того, их связывает одна сущность — диктатора.

Третий фактор – достаточность материально-технической базы. За период войны Россия добилась одного — санкций, которые ломают хребет финансово-экономической системы России. И уверенными шагами страна идёт к дефолту.

Все политические турбулентности, происходящие сегодня в России, наглядно показывают, что дела в Кремле идут не совсем гладко. Мятеж Пригожина, аресты и увольнения высокопоставленных генералов, последние беспорядки на Кавказе, в частности Махачкале, периодические слухи о смерти Путина и прочее, все это однозначно указывает на то, что кремлевская верхушка постепенно теряет контроль над ситуацией в стране. Но если мировое сообщество уже осознало, что Путин намерен расширять географию войны, необходимо всеми силами ослабить экономическую составляющую России, чтобы остановить ее необходимо участие всех мировых государств. В этом контексте демократический мир обязан защитить своего защитника — Украину!

Азер Худиев,

советник Министра финансов Украины,

вице-президент Академии финансового управления