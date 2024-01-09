Глава государства российского поздравил свой народ с рождением Христовым традиционно – приказав своей армии нанести массированные ракетные и дроновые удары по соседнему, якобы братскому, государству. По его гражданской и промышленной инфраструктуре, мирным жителям. Якобы верующая в Христа, в Бога нация в день его рождения продолжила нарушать его же самую главную заповедь – Не убий!

В ночь на 8 января российские ВВС устроили братоубийственный фейерверк в честь рождения Христа, вновь массированно атаковав Украину. По сообщению ВСУ, почти десяток стратегических бомбардировщиков выпустили крылатые ракеты по целям на территории Украины. Также были задействованы гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал». На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Для удара по Украине РФ задействовала:

8 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» из района Приморско-Ахтарск — РФ.;

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл.;

4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» из четырех самолетов МиГ-31К (район пуска — Рязань, Тамбов);

24 крылатые ракеты Х-101/Х-555 / Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту — 95МС (район пусков — Энгельс-РФ.);

8 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Белгородской обл.;

6 баллистических ракет «Искандер-М» из районов Джанкой, Чауда — Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П с самолетов тактической авиации (район пусков — Белгородская область).

По данным украинских военных, от масштабного ракетного удара пострадали несколько регионов — свою баллистику РФ направила по 4 областям: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Хмельницкой.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что из 59 воздушных средств уничтожены 18 боеголовок и 8 ударных БПЛА, тем самым раскрыв счет сил ПВО. То есть, заявляя о том, что Украина на сей раз не сбила и половины запущенных ракет и дронов, хотя ранее сбивала как минимум 70-80%, главком, с одной стороны признает недостаточность своих сил ПВО, с другой – в очередной раз взывает к союзникам во главе с США ускорить поставки вооружения, в частности – закрыть небо Украины, поставить большее количество систем Patriot и ей подобных, чтобы иметь возможность сбивать летящие по баллистической траектории ракеты, принять, наконец, американским конгрессом решение о выделении 61 млрд долларов для Киева.

И уточнил, что «не все вражеские ракеты, которые не удалось сбить, достигли своих целей». Что означает их нефункциональность и неточность, что, конечно же, радует – миллионы средств российских налогоплательщиков и обходящих западные санкции нефтедолларов пролетают мимо целей.

Тем временем, пока американцы пытаются привязать помощь Украине к своим внутренним проблемам – вопросу усиления контроля за иммиграцией на мексиканской границе, страна получает новую поддержку от Японии. Токио обещает Украине помощь в защите от беспилотников. Япония перечислит 37 миллионов долларов США в фонд НАТО, заявила министр иностранных дел Японии Ёко Камикава на совместной пресс-конференции со своим коллегой Дмитрием Кулебой накануне. Эти деньги пойдут как раз на нужды противовоздушной обороны Украины и будут направлены на системы обнаружения беспилотников. Заметим, что пацифистская конституция страны не позволяет Японии поставлять оружие напрямую самой Украине, однако Токио в порыве оказания поддержки Киеву в условиях задержки финансирования со стороны Запада нашел обходной путь.

Заметим, что и европейские страны в этой ситуации, опасаясь распространения военных действий за пределы Украины в направлении прибалтийских государств, Польши и далее других стран Восточной Европы и северных стран – Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, изыскивают дополнительные возможности и средства для восполнения задержки американской помощи. Так, правительство Норвегии, несмотря на существующий с 1959 года запрет на продажу оружия и боеприпасов в районы, где идет война или существует ее угроза, сделало исключение и приняло решение разрешить с 1 января сего года прямую продажу в Украину оружия и оборонной продукции норвежского производства. А перед самым новым годом страна выделила Украине 1,8 миллиардов долларов дополнительной помощи. Кроме того, Норвегия наращивает финансирование оборонной промышленности, чтобы производить больше боеприпасов для ВСУ.

Дания в конце года обязалась предоставить пакет военной помощи Украине на 7 миллиардов крон (более 1 миллиарда долларов) на три года, еще 1,75 миллиарда крон (более 253 миллионов долларов) на закупку продукции напрямую от промышленности Дании и безвозмездную военную помощь на сумму 3,7 миллиарда крон (около 522 миллионов долларов).

Сегодня стало известно, что правительство Швеции приняло решение предоставить военную помощь в размере 50 млн крон ($4,86 млн) Украине, при этом глава МИД Швеции назвал поддержку Украины главной задачей во внешней политике. По его словам, правительство королевства исходит из того, что в обозримой перспективе РФ «будет представлять серьезную угрозу безопасности Швеции». Билльстрём также призвал «быть реалистами» и «начинать готовиться к долгосрочной конфронтации». Отметим, что с весны 2022 года военная помощь Швеции Украине составила 30 млрд крон ($2,93 млрд).

Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи на сумму 106 млн евро.

Эти примеры свидетельствуют о том, что политика России по устрашению западных стран с целью их нейтрализации в деле поставок вооружения Украине дает обратный эффект. Запад после окончания Второй мировой войны предпочитал мирное сосуществование, на худой конец – холодную войну с СССР, а в случае с Путиным – старался просто договориться, но по мере повышения уступчивости европейских стран и обогащения на нефтедолларах, Россия стала неуправляемой и непрогнозируемой, и все более опасной для безопасности европейских стран. К концу второго года войны в Украине мир наконец осознал реальность исходящих от России угроз. И вот даже нейтральная Швеция, не воевавшая 210 лет, устами министра гражданской обороны Карла Оскара Болина заговорила о вероятности вступления в войну

То есть, усиление массированных ракетных обстрелов украинских городов с конца прошедшего года и продолжающиеся по сей день, имеющие целью предупредить Запад о нецелесообразности поддержки Украины в силу невозможности победить Россию и вынудить ее к началу мирных переговоров, возымело обратное действие. Западные политики, весь первый год войны дисциплинированно выстраивающиеся в очередь к Путину с мольбами о прекращении войны, сделали окончательный в выбор в пользу противостояния с Россией, и это ничего хорошего ей уже не сулит…