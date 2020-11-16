Недочеты в дистанционном обучении устраняют – эксперт

В этом году дистанционная форма обучения из-за пандемии коронавируса стала основной во многих странах. В развитых государствах благодаря хорошему техническому оснащению, скорости интернета и подготовленности образовательной системы переход с традиционного на онлайн обучение прошел относительно безболезненно. Наша страна к нему оказалась неготова, пришлось в срочном порядке выстраивать такое обучение с нуля, и не все пошло гладко.

На сегодняшний день в стране функционирует портал «Виртуальная школа», но его работа вызывает нарекания у многих родителей школьников. Немало сложностей даже при регистрации на портале: у одних проблема с заходом в систему, у других — в том, что ребенок оказался записан не в тот класс.

Некоторые жалуются на то, что педагоги не вовремя начинают занятия или не проводят их, объясняя это плохой скоростью интернета.

Заместитель председателя Общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов заявил #, что проблемы, связанные с дистанционным образованием существуют, но Минобразования в частности и государство в целом предпринимают все необходимые шаги для их устранения.

«Буквально позавчера этот и другие вопросы обсуждались на онлайн конференции с министром образования. Но сначала хотелось бы сказать, что одной из центральных тем для обсуждения стала тема восстановления образования на освобожденных землях, строительство там школ, вузов, а также отражение событий освободительной войны нашего народа в учебниках», – сказал он.

По словам Исрафилова, вопросы, связанные с дистанционным образованием, являются актуальными с начала пандемии, ведь это самая оптимальная форма обучения на сегодняшний день.

«Пришлось переходить на нее в срочном порядке, и были недочеты. Но многие из них устранены, над устранением оставшихся работают. Совершенствуются старые платформы, подключаются новые. Платформа Microsoft Teams переведена на азербайджанский язык, в регионах проводят фибероптический интернет, благодаря чему будет улучшено качество связи. Благодаря закупке ноутбуков удастся в определенной мере решить вопрос технического оснащения. Их распределят между школами, и дети, не имеющие гаджетов, необходимых для дистанционного обучения, смогут включиться в учебный процесс. В общем, ведется большая работа, делается все, чтобы пандемия не сказалась на системе образования», – сказал эксперт.

По поводу того, что некоторые учителя недобросовестно подходят к своим онлайн занятиям, Исрафилов отметил, что о таких фактах известно, в связи с чем Минобразования были приняты соответствующие меры. Теперь директора имеют возможность контролировать ход уроков, то, когда подключается педагог, сколько учащихся присутствуют.

«Но надо учитывать, что иногда действительно могут быть проблемы с интернетом, потому педагог не может вовремя начать урок. Проблемы с подключением могут быть и учеников. Применение карательных мер было бы несправедливым, надо учитывать ситуацию», – отметил он.

Но даже если нет интернета, городской телефон всегда работает, и педагог должен обзвонить учащихся, дать им задания. Педагог, как подчеркивает Исрафилов, должен отдавать всего себя профессии, особенно в нынешнее непростое время. Если ученик будет видеть, что учителю не все равно, занимается тот или нет, то и к учебе он будет относиться более ответственно. Также важно, чтобы между педагогами и родителями учащихся был контакт. Педагог должен проводить с ними просветительскую работу, объяснять, что важен и домашний контроль.

В свою очередь Минобразования и управление образования города Баку проводят курсы для педагогов, на которых те учатся преподавать дистанционно, ведь тут нужен другой подход.

Исрафилов уверен, что дистанционное обучение не приведет к серьезным проблемам с успеваемостью, многое зависит от трудолюбия и усидчивости учащихся. Качество полученных за первое полугодие знаний школьники вскоре продемонстрируют на Большом суммативном оценивании. Детали будут известны в ближайшее время, но, как говорит эксперт, будут учтены все нюансы.

Исрафилов также отметил, что сейчас, как никогда, в образовательной системе важно использовать упрощенный подход. Так, уже много лет в стране обсуждают необходимость введения единого госэкзамена, при котором выпускной школьный экзамен является также вступительным экзаменом в вуз. Эксперт выразил надежду на то, что в скором будущем ЕГЭ в Азербайджане, наконец, введут.