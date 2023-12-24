Указа о роспуске «Нагорно-Карабахской Республики» больше не существует, заявил в беседе с Радио Азатуцюн (армянская служба американского государственного Радио Свобода) советник «президента НКР» Самвела Шахраманяна Владимир Григорян.

Как сообщает VERELQ, по его словам, основанием для этого является указ «президента» от 19 октября, согласно которому «президент Арцаха, госминистр, члены правительства, парламента, секретарь Совета безопасности, правоохранительных органов, мэр Степанакерта и главы административных районов» продолжают занимать должности.

В указе Шахраманяна также сказано, что документы, выданные от имени «Республики Арцах» после 1 октября 2023 года, действительны.

«Уже имея этот указ, можно считать, что господин Шахраманян отменил подписанный им 28 сентября указ. Другими словами, Республика Арцах, правительство и все другие органы продолжат свою деятельность после наступления 2024 года», — сказал Владимир Григорян.

По его словам, решение о роспуске «НКР» от 28 сентября было «незаконным» и она будет существовать и после 2023 года.

Однако интересно, чреваты ли эти метания сепаратистов в изгнании какими-либо последствиями для Азербайджана на международной арене? И как долго может еще «существовать» «НКР», если ее отказывается признавать действующей даже официальный Ереван? Ведь политики из правящей в Армении партии Пашиняна категорически заявляли, что «государственные институты Нагорного Карабаха не могут действовать в изгнании на территории Республики Армения».

Известный израильский аналитик, политический и общественный деятель Давид Эйдельман начал свой комментарий # с констатации вроде бы понятных всем фактов — фарш невозможно провернуть назад, и мясо из котлет не восстановишь. «Это очень простые истины. Съеденный шашлык никогда не будет бегать и блеять молодым барашком. Кастрат не способен сделать себе обрезание. Вроде, что может быть проще? И жаль, что эти железобетонные принципы не все понимают.

Если говорить об указе о роспуске «НКР», экс-«президент», который по словам его противников, сам капитулировал, сам всё сдал, теперь отменяет собственный указ. Причем он говорит, что его указ был незаконным, потому что в уставных документах «Арцаха» нет, оказывается, положения, которое разрешает принять такой указ. И вот теперь, когда «Арцах» уже де-факто распущен, когда только турецкие бизнесмены инвестируют в восстановление Карабаха более 3,5 млрд долларов (а кроме них есть и разные другие инвесторы), когда в Карабахе уже вовсю проходят азербайджанские мероприятия, Шахраманян объявляет, что оказывается это было незаконным, мол, мы погорячились. И теперь мы всё вернем назад. Однако, с таким же успехом Шахраманян мог бы подписать указ о собственном расстреле, а потом принять указ о том, что предыдущий был «незаконным», все пули надо изъять из тела, вернуть их в патроны, патроны вернуть в магазины, магазины заново вставить в автоматы, автоматы продать, а выручку пропить. Ну, вот примерно так всё это выглядит. И просто большего идиотизма трудно себе вообразить.

Кроме того, я хочу напомнить, что именно этот указ и стал причиной того, что Самвел Шахраманян, в отличие от других «президентов НКР», не оказался под арестом и был выпущен за границу. Но он как-то не оценил великодушие азербайджанских властей, начал отменять всё и виртуально возвращать «Арцах». С тем же успехом этот человек мог бы принять закон об аннексии Марса и присоединении его к Армении», — говорит Эйдельман.

По его словам, речь идет о том, что бывшие чиновники «НКР», сепаратисты, которые сидели в Ханкенди, называвшемся тогда Степанакертом, и пилили-пилили деньги, которые шли туда и из госбюджета Армении, и из армянской диаспоры, сейчас оказались без этих денег. «И они считают, что могут оставаться чиновниками «Арцаха» в изгнании и продолжать собирать и пилить деньги. Вот весь их смысл. Выглядит это убого, смешно, жалко», — заключил эксперт.

Как заявил в свою очередь казахский политический аналитик Казбек Бейсебаев, прежде всего, нужно сказать, что в Армении имелись определенные трения между выходцами из Карабаха и местными политиками.

«Как мы все знаем, долгое время у власти был карабахский клан. Теперь проблема Карабаха решена и всё происходящее сегодня в Армении есть отголоски того противостояния.

Поэтому, будет существовать в каких-то документах «НКР» или нет — уже не имеет никакого значения.

Проблема Карабаха окончательно решена также и для мирового сообщества. Тем более что сейчас миру, в условиях международного напряжения и происходящих войн в Украине и в Секторе Газа, не до Карабаха и возникших в Армении каких-то там бюрократических проблем.

Соответственно, никакими последствиями это для Баку не чревато. Азербайджан проблему Карабаха решил, и точка», — подчеркнул Бейсебаев.