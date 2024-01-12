Генеральный план развития Баку 2040, представленный на днях общественности, остается одной из наиболее обсуждаемых тем. Некоторые восприняли его с энтузиазмом, отмечая, что уже давно пора было его принять. Другие же со скептицизмом, по крайней мере, некоторые моменты.

Данный документ затрагивает целый спектр разных сфер, в том числе экологическую, и согласно плану к 2040 году планируется обеспечить нормы озеленения на уровне 8 м² на человека. Многие экологи отмечают, что вместе с ростом так необходимых городу деревьев проблема нехватки поливной воды станет еще более актуальной. Сейчас на эти нужды идет в основном питьевая вода, запасы которой, как известно, в Азербайджане, совсем невелики. Необходимо применять альтернативные варианты, в частности, использование очищенных сточных вод, а также осуществлять сбор дождевой воды, хотя дожди в Баку – явление нечастое, а с усилением засушливого климата, их, вероятно, станет и того меньше. Как бы то ни было, дождевую воду используют для полива и других технических нужд во многих странах, но что необходимо предпринять, чтобы эта практика прижилась в нашей столице?

В Генплане предлагается в центральной части Баку постепенно внедрять системы сбора дождевых вод. Планируется создать водозаборную систему для Центрального парка, начать строительство подземного резервуара для сбора дождевых вод во время обильных осадков с дальнейшим использованием для полива, строительство подземного резервуара на подземной парковке Зимнего парка, установку ирригационных сооружений в парке Ататюрка, желобов для увеличения пропуска воды на проспекте Хатаи, дренажей на низких участках проспекта Нефтяников и на бульваре.

Эколог, представитель международной организации «Устойчивый Кавказ» Фуад Багиров, комментируя # эти возможные нововведения, отметил, что, к сожалению, у нас мощные инфраструктурные проекты часто заканчиваются ничем.

«Что касается идеи о том, чтобы организовать под Зимним парком хранилище дождевой воды, а потом эту воду использовать для полива, то у меня по поводу ее эффективности есть сомнения. Например, сделают подземный резервуар, закачают весной воду, а кто будет контролировать, какая вода пойдет на поливку газонов? Нет таких механизмов. Если вода будет долго стоять в резервуаре, то протухнет, появятся комары.

Давайте рассмотрим ситуацию с другими проектами в столице, и мы увидим, что многие из них носят половинчатый характер, а какие-то через определенное время были прекращены. Взять тот же Зимний парк, который в свое время строился с самой большой парковкой в Европе. Сейчас она в лучшем случае заполнена наполовину автомобилями тех, кто живет неподалеку, а остальные как парковались вдоль дорог, так и продолжают там парковаться. Эскалаторы и лифты в подземных переходах часто не работают и как передвигаться тем, кто по состоянию здоровья не может подниматься и спускаться по лестнице? Вы можете себе представить, чтобы в каком-то крупном молле не работал эскалатор? Конечно, нет. Владелец заинтересован, чтобы посетители чувствовали себя комфортно, так почему с городом дела обстоят иначе? В одном из переходов Зимнего парка имеется подъемник для людей на инвалидных колясках, но, чтобы им воспользоваться, надо сначала найти человека, который бы его включил, так что это все скорее для вида», – поделился он.

Вспомнил наш собеседник и систему интеллектуального управления транспортом – на каждой остановке был монитор, и гражданин мог отслеживать, через сколько минут придет его автобус. Потом мониторы просто перестали работать.

«Или же много говорится о необходимости создания велодорожек. В некоторых местах они есть, и что? Там постоянно стоят автомобили со включенными аварийками. Как я уже сказал, многие проекты начинаются масштабно, а в итоге – ничего. У нас нет механизма контроля. Возвращаясь к сбору дождевой воды, считаю, что тут надо идти другим путем. Здания, в которых предусмотрен сбор дождевой воды, зеленые крыши, городские огороды должны иметь приоритет. Тогда и застройщикам, и владельцам недвижимости станет выгодно следовать принципам энергоэффективности, водоэффективности, озеленять пространство вокруг. Можно обязать новостройки иметь свои зеленые крыши и собирать дождевую воду, установив соответствующие счетчики. Реально давать льготы, если здания придерживаются принципов экологичности, и отбирать их, если они им не следуют. Также стимулирующей мерой может стать выдача зеленых кредитов из специального государственного фонда», – высказал свое мнение Ф.Багиров.

Он привел в пример столицу Дании Копенгаген, где, если сотрудник приезжает на работу не на машине, а на автобусе, то это дает компании преференции. Они ежемесячно предоставляют отчет по выбросам в атмосферу. А если сотрудник приезжает на велосипеде, то преференций еще больше. Например, работника поощряют, повышая зарплату, а организация получает налоговые льготы. И в итоге, больше людей пользуются экологичным транспортом.

«Государство должно создавать правила, системы стимулирования, при которых экологичность станет выгодной. На мой взгляд, более эффективно было бы открыть фонды поощрения локальных частных проектов и предоставлять им льготы, осуществляя при этом их объективный контроль», – резюмировал он.