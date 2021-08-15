Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «ложью» раздающиеся в Украине и на Западе голоса о том, что Россия нарушает международные нормы, выдавая свои паспорта жителям «Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)». Об этом он заявил 13 августа на встрече с представителями гражданского общества в военно-историческом музейном комплексе в селе Самбек в Ростовской области, передает EADaily.

«В последнее время стали звучать голоса, что, проводя паспортизацию Донецкой и Луганской народных республик, Россия нарушает международное право. Все это ложь. Во-первых, Европейская конвенция по правам человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином. Другие конвенции говорят о том, что каждый человек вправе выбрать себе гражданство», — заявил он.

По его словам, в Украине «венгры, поляки, румыны имеют паспорта своих государств и десятилетиями ни у кого это не вызывало каких-либо вопросов». Однако со стороны украинского руководства стало сразу же доноситься возмущение, как только Россия принялась выдавать паспорта жителям Донбасса, «которых Киев объявил террористами и сделал их жертвами торговой, экономической, транспортной блокады».

«В этой связи они каждый раз, когда мы направляем на восток Украины гуманитарную помощь, — вот недавно МЧС очередной конвой отправило — они выступают с какими-то громкими протестами, требуют прекратить. Прекратить что? Прекратить оказывать гуманитарное содействие людям, которых они пытаются задушить, по большому счету», — продолжил Лавров.

«Вообще, надо помогать соседям, надо помогать Донецкой и Луганской народным республикам, которые были провозглашены и которые в 2015 году согласились принять минские договоренности и не настаивать на своей независимости при условии, что им будут предоставлены гарантии сохранения своей культуры, своего языка и своих исторических связей с соседними регионами России», — заключил он.

Напомним, что президент Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «республик» Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, а год спустя указом президента для них была отменена госпошлина за получение паспорта.

Вообще-то, невзирая на слова Лаврова, все мы знаем, чем могут заканчиваться акции по раздаче российских паспортов. В свое время их активно раздавали в Южной Осетии и Абхазии. Ну и конвои, незаконно пересекающие границу Украины, могут перевозить вовсе не только гуманитарную помощь. Там же нет никакого контроля.

Оценить эти заявления Лаврова для # согласились известные украинские эксперты.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI», главный редактор журнала «Черноморская безопасность»:

— Высказывания Лаврова отнюдь не оригинальны и не новы. Российская интерпретация положений международного права и международных договоров, не соответствующая их духу и букве – это один из методов правовойны (lawfare), которая является неотъемлемой частью гибридной агрессии Кремля против соседних государств. В данном случае, это направлено на размывание украинской идентификации части граждан страны, пребывающих на контролируемой Россией части территории восточного Донбасса. Это традиционный нарратив кремлевской пропаганды, облаченный в эмоционально-словесную оболочку, сотворенную, вероятно, подразделением Захаровой. Комментировать их не имеет смысла. Как и то, какова начинка гумконвоев, снаряжаемых Москвой на помощь “республикам”. С 2014 года хорошо известно, что через гумконвои пополняются материальные запасы 1-го и 2-го армейских корпусов “ДНР”/”ЛНР”, командование которыми осуществляется из Ростова, из штаба Южного военного округа РФ.

Важно другое. Кремль ускоренно формирует критическую массу обладателей российских паспортов, чтобы прийти их защищать от мнимого “нацистского режима” в Киеве. Это одно из направлений, по которому Россия ведет подготовку для обоснования нового вторжения в Украину. И не только.

“Обилечивание” паспортами РФ согласно еще одному указу Путина – от 24 апреля 2020-го года, касается не только жителей марионеточных образований на Донбассе, но и граждан Украины, Беларуси, Молдовы и Казахстана. И не только.

Одно из положений позволяет упрощенно получать российское гражданство всем тем, кто был гражданином СССР и проживал на территории стран, входивших в состав СССР. Так что на территории Нагорного Карабаха может оказаться “вдруг” некоторое количество граждан РФ, которых необходимо будет “защищать” от “насильственной тюркизации” или что там еще придумает росагитпроп.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина»:

— Нынешние заявления со стороны таких деятелей как Лавров следует понимать также в контексте грядущих выборов в Госдуму, которые пройдут осенью. Особенно это важно, учитывая, что по сути Шойгу и Лавров ведут «Единую Россию» на выборы.

Для сохранения напряжения во внутренней повестке в последнее время Кремль разыгрывает карту с «угнетаемыми русскими». Это мы можем проследить по скандалам с Кыргызстаном, Казахстаном и другими.

Выстраивая концепцию «осажденной крепости», Россия лишь пытается укрепить внутренний электорат. Заигрывания на таких темах не несет ничего хорошего для сопредельных стран, так как ради сохранения своих рейтингов, Москва может попробовать в будущем снова разыграть так называемый «крымский консенсус» и провести агрессию в другой стране, или же, например, аннексировать Донбасс.