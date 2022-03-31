По мнению аналитиков Всемирного банка, война на востоке Европы ударит по азербайджанскому неэнергетическому экспорту из-за потенциально возможной потери российского рынка сбыта.

Среди прочих экономических последствий войны, отмечает ВБ в своем мартовском экономическом бюллетене, потеря активов и доступа к импорту жизненно важных товаров, а также инфляция. Несмотря на заметный довоенный прирост, неуглеводородный экспорт Азербайджане относительно незначителен. При этом именно Россия является основным рынком его сбыта. На ее долю за минувший год пришлось 32% всего экспорта азербайджанской ненефтяной продукции. Причем, в массе своей это продовольствие. Российский спрос может понизиться из-за удешевления рубля, говорится в бюллетене.

По данным экспертов международной структуры, Азербайджан зависит от российской и украинской пшеницы, а это риски для продовольственной безопасности. Война и санкции могут подорвать и ценность азербайджанских инвестиций в обе воюющие страны. И тем не менее, дорожающие энергоносители, превысившие заложенные в госбюджете 50 долларов за баррель, поддержали сальдо платежного баланса, считают в банке.

Но все ли так сложно? Доцент кафедры международной экономики UNEC Эмин Гарибли считает, что, следуя поговорке «худа без добра не бывает», Азербайджан при помощи адекватных мер может повернуть ситуацию себе во благо.

«Азербайджан и Россия являются экспортерами нефти и газа, и сложившаяся сегодня на энергетических рынках ситуация для нас благоприятна. При этом экспорт азербайджанского продовольствия приходится главным образом на Россию, а западные санкции будут долгосрочными. Потому хотя бы некоторые наши банки должны интегрировать в российскую систему передачи финансовых сообщений Банка России или СПФС, а если нет у местных финансовых структур такой возможности, государству следует им помочь», — сказал он в беседе с #.

Поскольку санкции в отношении России будут иметь выраженные последствия для инвесторов, вплоть до серьезного оттока из страны капитала, ученый предлагает повернуть его русло в нашу страну:

«В России сегодня множество азербайджанцев имеют свои бизнесы, а западные санкции, вне всяких сомнений, приведут к оттоку оттуда инвестиций. Потому в соседних странах, Грузии, особенно Турции уже принимаются меры и создаются благоприятные условия для потенциальных инвесторов из России. Думаю, нам тоже следует поработать над этим, создавать в своей стране дополнительные преференции для российских инвесторов, привлекать сюда утекающие оттуда капиталы. Да, многие экспортируемые из России товары охвачены санкциями, и мы можем, создавая соответствующие условия, этим воспользоваться. Таким образом пугающие сегодня процессы возможно повернуть во благо. Тем более, что наши соседи на севере и юге – Россия и Иран находятся под санкциями, а это тоже поле возможностей».

Что же касается сбыта местных товаров, соответствующим государственным органам следует подумать над диверсификацией рынков в сторону арабских стран, Китая и пр. Для этого нужны определенные решения, двусторонние межгосударственные соглашения в русле облегчения процедур экспортно-импортных операций, отмечает собеседник. Другая проблема – импорт пшеницы. «Все эти годы она ввозилась преимущественно из России, которая сейчас временно ограничена в своих экспортных возможностях. Однако в будущем РФ будет искать рынки сбыта. Потому в долгосрочной перспективе нет серьезных опасений».

Прогнозы о развале российской экономики от санкций эксперт считает преувеличенными:

«Главные экспортные продукты России – нефть и газ, которые избежали санкций, — комментирует он. — Газовые резервы Европы уже сейчас истощены на 90 – 95%, потому ЕС не может наложить санкции на российские энергоносители. А прочие меры не так страшны. Потому, на мой взгляд, санкции не будут столь чувствительны для РФ. Что же касается Азербайджана, говоря о двусторонних отношениях мы заинтересованы в развитии кооперирования, развитии региональной интеграции. И речь не о поддержке России. Напротив – идет экономическое противостояние. Азербайджану следует воспользоваться сложившейся ситуацией для привлечения капиталовложений и развития собственной экономики».