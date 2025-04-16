Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана привлечены к устранению последствий, вызванных проливными дождями.

Как сообщили # в ведомстве, ряд территорий в Баку, Гяндже и Хырдалане затопило сточными водами из-за обильных осадков.

Сотрудники МЧС привлечены к откачке и отводу воды с затопленных участков, а также эвакуации граждан, нуждающихся в помощи, и осуществлению других необходимых мер безопасности.

В настоящее время силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также Бакинского регионального центра продолжают оперативные мероприятия для устранения последствий непогоды.