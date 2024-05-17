Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб.

Как передает #, об этом сообщает телеканал Rai News.

В Ломбардии, где идущие с 15 мая проливные дожди вызвали наводнения, пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, который в четверг пропал без вести в коммуне Канту при обрушении пешеходного моста.

По решению национальной службы гражданской обороны в пятницу «красный» (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Венето, а «оранжевый» — в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии.