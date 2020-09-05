Не до помощи: мигранты стали посылать на Родину меньше денег

За работой и лучшими трудовыми перспективами немало наших граждан уезжает за рубеж. Больше всего трудовых мигрантов из Азербайджана находятся в России, так как туда проще попасть, устроиться, и у многих нет языкового барьера.

Работая в России, они регулярно высылают часть заработанных средств родным, оставшимся на Родине. Для тех эти деньги зачастую единственный источник существования.

Но в первом полугодии 2020 года азербайджанские мигранты из России перечислили в Азербайджан на 24,9% меньше средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем денежных переводов, поступивших в Азербайджан, составил 372 млн. долларов США. Об этом сообщает АПА со ссылкой на Центральный банк Азербайджана. Объем денежных переводов, поступивших в страну за первые 6 месяцев 2019 года, составил 495,4 млн. долларов США.

Председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азер Аллахверанов заявил #, что уже в первом квартале этого года многие международные организации прогнозировали уменьшение сумм, посылаемых мигрантами на Родину. В апреле 2020 года Всемирный банк прогнозировал уменьшение денежных переводов, связанных с экономическим кризисом, который был спровоцирован пандемией коронавируса.

«Тогда был сделан прогноз, согласно которому сокращение объема денежных переводов составит порядка 20% то есть сегодняшние цифры – не неожиданность. Это масштабное падение, рецессия, связанная со снижением заработной платы трудовых мигрантов и потери ими работы»,– говорит он.

По словам Аллахверанова, в период экономического кризиса мигранты оказываются наиболее уязвимыми перед лицом сокращений.

При этом масштабы пандемии оказались особенно большими в тех государствах, где много трудовых мигрантов.

Как отмечает эксперт, денежные переводы мигрантов на Родину способствуют снижению бедности в странах с низким и средним уровнем дохода, улучшают показатели питания, обеспечивают рост расходов на образование, приводят к сокращению масштабов детского труда в неблагополучных домохозяйствах.

Уменьшение объема денежных переводов приведет к тому, что многие уязвимые домохозяйства утратят важные источники финансирования.

«В итоге может увеличиться число неблагополучных семей, где несовершеннолетних будут привлекать к детскому труду. Когда мы проводим исследования в этой области и встречаемся с представителями семей, чьи родственники работают за пределами страны, то нередко слышим, что получаемые денежные переводы, которые высылают им их мужья, братья, взрослые дети, позволяют улучшить условия жизни, обеспечить их всеми важными для жизни компонентами. Это,– говорит Алахверанов,– приводит к повышению уровня их благосостояния. Такие переводы жизненно важный источник дохода для семей мигрантов и нынешняя рецессия крайне негативно сказывается на них».

Благодаря денежным переводам удавалось снять социальную напряженность, царившую в обществе. Эксперт подчеркнул, что экономика некоторых стран во многом зависит от денежных переводов мигрантов.

«Например, на территории Российской Федерации живут и занимаются трудовой деятельностью порядка 600-700 тысяч мигрантов из Таджикистана. Деньги, перечисляемые ими домой, составляют ощутимую часть внутривалого продукта. Уменьшение переводов сказывается на экономических показателях внутри страны».

Что касается трудовых мигрантов из нашей страны, то, по словам Аллахверанова, цифры могут колебаться, но согласно официальным данным на январь 2020 года более 200 тысяч наших граждан занимались трудовой деятельностью на территории России.

«Сегодня мы не можем точно сказать, какова численность наших трудовых мигрантов, так как в последние месяцы та волна заболеваемости коронавирусом, которая бушевала в России, привела к закрытию многих рабочих мест, потере рабочих мест. Многие сегменты экономики, где были задействованы мигранты, начали оптимизировать свою трудовую деятельность»,– сказал эксперт.

Под оптимизацией понимается, в том числе, сокращение рабочих мест мигрантов, чтобы обеспечить в первую очередь работой своих граждан. Потеря работы заставила часть мигрантов вернуться на Родину. Закрытие границ также повлияло на число мигрантов, ведь те, кто хотели уехать из Азербайджана, не смогли это сделать. Все это сказалось на объеме денежных переводов.

«Отечественная экономика не зависит от финансовых потоков мигрантов. Однако уменьшение денежных переводов негативно сказывается на экономическом благополучии семей мигрантов. Но правительство Азербайджана предпринимает необходимые шаги по обеспечению благосостояния населения, чтобы максимально снизить негативное влияние пандемии»,– говорит он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что проживающие в России азербайджанцы отправляли на Родину немаленькие суммы. Уменьшение объемов денежных переводов отразится на их близких, которые зависят от этих денег.

«Большие суммы отправляли преимущественно те мигранты, которые прочно обосновались в России, пустили там корни. Небольшие и средние суммы отправляли те, кто поехали в эту страну на заработки на полгода — год. Сейчас некоторые из них, –отмечает эксперт,– застряли там, и вынуждены думать больше о собственном обеспечении. Когда экономическая ситуация в России стабилизируется, объем денежных переводов вновь вырастет».