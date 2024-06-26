Министерство внутренней безопасности США выявило более 400 мигрантов, которые предположительно проникли в страну нелегально с помощью структур, связанных с террористической организацией ИГИЛ.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

По информации, мигранты прибыли из Центральной Азии и других регионов, они были определены как «лица, вызывающие беспокойство».

Уже задержаны 150 мигрантов, местонахождение 50 остается неизвестным, сообщает телеканал.

Ранее телеканал Fox news со ссылкой на анализ экспертов в сфере безопасности сообщил об угрозе террористического акта на территории США, в первую очередь в Вашингтоне и Нью-Йорке.