Объявлена ​​дата проведения фестиваля Technofest-2022 в Азербайджане в этом году. Как передают турецкие СМИ, он пройдет с 26 по 29 мая.

В связи с этим начался прием заявок на «Технологические конкурсы» в рамках фестиваля. Конкурсы также будут открыты для международного участия.

Крайние сроки для заявки по каждому конкурсу отличаются и подробную информацию можно найти на сайте www.teknofest.az.

Мероприятие «Технофест» с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель — популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

В свою очередь, технический директор Baykar Сельджук Байрактар ​​несколько дней назад поделился в своем Twitter-аккаунте о фестивале Technofest-2022, который пройдет в Азербайджане. Он поделился фотографиями турецкого и азербайджанского флагов, написав слова «Фестиваль для тех, кто обновляет свои коды атакой национальных технологий. Процесс обновления Технофеста завершен. Мы готовы к 2022 году», — говорится на странице фестиваля в Twitter.