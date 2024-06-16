Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что следующий мирный саммит по Украине может быть организован до ноябрьских выборов президента США.

Как передает #, об этом пишет The Guardian.

«В продолжение переговоров, прошедших в эти выходные в Швейцарии, следующий саммит, целью которого будет проложить путь к миру в Украине, может стать возможным до президентских выборов в США в ноябре», — приводит издание слова швейцарского министра.

Отметим, что 15-16 июня в Швейцарии прошел первый мирный саммит по Украине. В нем приняли участие представители свыше 100 стран и международных организаций. Большинство участников приняли по итогам саммита коммюнике.