Названы лучшие защитные маски

Хирургические маски и аксессуары из комбинированного материала остаются лучшими средствами защиты от коронавируса. Об этом сообщается в исследовании американских ученых, опубликованном в журнале Science Advances, передает Lenta.ru.

Для проверки качества 14 различных видов масок специалисты использовали видеокамеру и особый лазер. Исследователи распрыскивали через маски аэрозоли и с помощью лазеров фиксировали объем выбросов в окружающую среду. Наиболее высокую степень эффективности показали специальные хирургические маски, маски типа N95 и защитные аксессуары, изготовленные из комбинированных материалов — например, хлопка и синтетики.

Несмотря на высокую степень защиты масок стандарта N95, по словам ученых, из-за встроенного клапана они могут быть не самыми безопасными. «Хотя встроенный клапан не ставит под угрозу здоровье владельца, он может снизить степень защищенности окружающих его людей», — говорится в исследовании. По возможности специалисты советовали отказаться от приобретения масок N95 с клапаном в пользу N95 без дополнительных модификаций.