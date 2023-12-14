Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok подвела итоги 2023 года и собрала список самых ярких видео, выдающихся креаторов и главных хитов в Азербайджане, сообщает #.
Более 1 миллиарда людей по всему миру ежедневно заходят в TikTok, чтобы вдохновляться и вдохновлять других, делиться знаниями, создавать уникальный контент и просто поднимать настроение себе и друг другу.
В 2023 году наше сообщество в Азербайджане продолжало активно делиться творчеством и яркими моментами из жизни. Пользователи в стране стали все больше интересоваться познавательным контентом и создавать полезные видеоролики: они обменивались книжными рекомендациями, учили иностранные языки, готовили простые и аппетитные блюда, ставили спортивные рекорды и делились яркими впечатлениями из поездок. Уже заявившие о себе звезды продолжали свой творческий путь, а новые загорались еще ярче.
На мероприятии, организованном представительством платформы в Азербайджане, были подведены итоги и названы самые яркие и нашумевшие креаторы азербайджанского сегмента TikTok:
Популярные ролики в Азербайджане
Прорыв года — креаторы, которые особенно ярко заявили о себе в 2023 году
Местный бизнес: азербайджанские предприниматели, которые активно развиваются через TikTok
Учись в TikTok — самые интересные познавательные ролики Азербайджана
Главные хиты — музыкальные произведения, которые слушали пользователи в Азербайджане в этом году
Еда на репите — кулинарные рецепты, полюбившиеся пользователям в стране
Как TikTok вдохновлял сообщество пользователей в Азербайджане
TikTok давал возможность делиться знаниями
Познавательный контент в TikTok активно набирает популярность среди пользователей в Азербайджане.
Феномен Booktok стал сенсацией во всем мире: если изначально несколько книжных энтузиастов делились своими книжными рекомендациями в ТикТок, то сейчас это крупнейшее онлайн-сообщество любителей книг в мире, а у контента по хэштегу BookTok более 200 млрд просмотров! Специально для пользователей в Азербайджане локализован Boktok, создан #kitabfest — проект, посвященный чтению и литературе и призванный вдохновить пользователей по всей стране больше читать, обмениваться книжными рекомендациями, открывать для себя новую литературу и стать частью огромного сообщества любителей книг в TikTok. Видеоролики о литературе в рамках проекта набрали уже более 17 миллионов просмотров.
Кроме того, этим летом TikTok пригласил пользователей в Азербайджане отмечать Всемирный день книголюбов и делиться видеороликами о своей любви к чтению по хештегу #booktokazerbaijan. Видеоролики в рамках инициативы набрали более 13 миллионов просмотров. Таким образом, суммарно видео о литературе в Азербайджане посмотрели уже более 30 миллионов раз.
Поддерживал местных предприним
TikTok — это платформа не только для талантливых авторов, но и малого бизнеса. Локальные предприниматели получают возможность заявить о себе и получить потенциальных клиентов без каких-либо вложений, просто создавая вовлекающий контент в ТикТок. В этом году совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA) в Азербайджане TikTok запустил инициативу Startup Academy. В рамках Академии эксперты TikTok рассказали представителям инновационных стартапов, как создавать на платформе интересный и креативный контент, который поможет узнать об их товарах и услугах тысячам людей. В программе приняли участие 32 стартапа из Азербайджана и Узбекистана.
Заботился о безопасности и благополучии пользователей
TikTok ставит в приоритет безопасность сообщества платформы, а также стремится формировать и поддерживать комфортную среду для творчества пользователей в Азербайджане. Для этого платформа использует сочетание инновационных технологий и экспертов для выявления и принятия мер относительно контента, который нарушает Правила сообщества. Сейчас за безопасность в TikTok отвечает уже более 40 000 профильных сотрудников по всему миру.
TikTok регулярно публикует информацию об удаленных видеороликах и аккаунтах, чтобы обеспечивать прозрачность и подотчетность своему сообществу. Так, только за первую половину 2023 года в Азербайджане было удалено 760 тысяч видеороликов, нарушающих Правила сообщества TikTok.
TikTok продолжит работать над обеспечением безопасности пользователей платформы и вдохновлять пользователей в Азербайджане создавать еще больше креативного и познавательного контента.
Итоги года в TikTok по всему миру можно найти на новостном портале TikTok.