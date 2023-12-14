Ведущая платформа для просмотра и создания коротких видеороликов TikTok подвела итоги 2023 года и собрала список самых ярких видео, выдающихся креаторов и главных хитов в Азербайджане, сообщает #.

Более 1 миллиарда людей по всему миру ежедневно заходят в TikTok, чтобы вдохновляться и вдохновлять других, делиться знаниями, создавать уникальный контент и просто поднимать настроение себе и друг другу.

В 2023 году наше сообщество в Азербайджане продолжало активно делиться творчеством и яркими моментами из жизни. Пользователи в стране стали все больше интересоваться познавательным контентом и создавать полезные видеоролики: они обменивались книжными рекомендациями, учили иностранные языки, готовили простые и аппетитные блюда, ставили спортивные рекорды и делились яркими впечатлениями из поездок. Уже заявившие о себе звезды продолжали свой творческий путь, а новые загорались еще ярче.

На мероприятии, организованном представительством платформы в Азербайджане, были подведены итоги и названы самые яркие и нашумевшие креаторы азербайджанского сегмента TikTok:

Популярные ролики в Азербайджане

@dadlidir.az — невероятно аппетитный рецепт картофельных палочек

@anarabdayev — портрет Криштиану Роналду от талантливого молодого художника из Азербайджана

@husu_handmade — как сделать стильный клатч своими руками

@nugzarkvirtiya — футбольный туториал о том, как сделать удар через себя в падении (bicycle kick)

@arzu.ja — оформление гардероба и подборка красивых соломенных сумок

Прорыв года — креаторы, которые особенно ярко заявили о себе в 2023 году

• Харизматичная певица @nazdej набрала уже более 12 миллионов подписчиков

@abbasov__eziz делится лайфхаками по починке неисправностей и уходу за автомобилем

• Рецепты от @badalovkanan впечатляют пользователей из Азербайджана и за его пределами своими размерами и эффектной подачей

завоевал любовь пользователей своим креативным подходом и роликами о закулисье фотосъемок • Фотограф @cavka.aeff завоевал любовь пользователей своим креативным подходом и роликами о закулисье фотосъемок

@ayayuska снимают душевные и веселые видеоролики о семейных ценностях и совместных буднях

Местный бизнес: азербайджанские предприниматели, которые активно развиваются через TikTok

@stylist_mehseti_official — профессиональный стилист создает для своих клиентов эстетичные образы и прически на любой вкус

@toxucu_xanim_ — автор уютных вязанных колыбелей ручной работы и одежды для малышей

@merci_baku2011 — бакинский ресторан креативно раскрывает в TikTok позиции меню и показывает атмосферу заведения, привлекая новых посетителей

@artvarium.az — магазин аквариумов показывает, какие красивые подводные обитатели могут поселиться у вас дома

@anar.9400 — магазин запчастей для велосипедов делится в TikTok рекомендациями по уходу и ремонту

Учись в TikTok — самые интересные познавательные ролики Азербайджана

@ana_dilimde_danis_ — преподаватель азербайджанского языка рассказывает об упражнениях, которые помогут улучшить произношение

@azadla.ispanca — урок испанского по испанским песням

@dilarakazim — обзор на книгу от популярной певицы и представительницы Азербайджана на песенном конкурсе «Евровидение-2014» Диляры Кязимовой

@blackboxpro — литературная подборка: 5 научно-популярных книг, рекомендованных к прочтению

@azerbaycanvedunyatebieti — как приготовить вкуснейшие ребрышки на открытом огне

Главные хиты — музыкальные произведения, которые слушали пользователи в Азербайджане в этом году

Еда на репите — кулинарные рецепты, полюбившиеся пользователям в стране

@badalovkanan — улов мечты любого рыбака, приготовленный на огне по авторскому рецепту

@nigul_asgar — рецепт жареных яиц с томатами — как в ресторане

@khayalcan_chef — аппетитный и простой в приготовлении балык-экмек по-турецки

@narmincooks — ролл из курицы со сладким чилли — готовим (и едим) всей семьей

@ulviyyaasadli — вкуснейшая закуска: намазка на хлеб из чеснока и зелени

Как TikTok вдохновлял сообщество пользователей в Азербайджане

TikTok давал возможность делиться знаниями

Познавательный контент в TikTok активно набирает популярность среди пользователей в Азербайджане.

Феномен Booktok стал сенсацией во всем мире: если изначально несколько книжных энтузиастов делились своими книжными рекомендациями в ТикТок, то сейчас это крупнейшее онлайн-сообщество любителей книг в мире, а у контента по хэштегу BookTok более 200 млрд просмотров! Специально для пользователей в Азербайджане локализован Boktok, создан #kitabfest — проект, посвященный чтению и литературе и призванный вдохновить пользователей по всей стране больше читать, обмениваться книжными рекомендациями, открывать для себя новую литературу и стать частью огромного сообщества любителей книг в TikTok. Видеоролики о литературе в рамках проекта набрали уже более 17 миллионов просмотров.

Кроме того, этим летом TikTok пригласил пользователей в Азербайджане отмечать Всемирный день книголюбов и делиться видеороликами о своей любви к чтению по хештегу #booktokazerbaijan. Видеоролики в рамках инициативы набрали более 13 миллионов просмотров. Таким образом, суммарно видео о литературе в Азербайджане посмотрели уже более 30 миллионов раз.

Поддерживал местных предприним ателей

TikTok — это платформа не только для талантливых авторов, но и малого бизнеса. Локальные предприниматели получают возможность заявить о себе и получить потенциальных клиентов без каких-либо вложений, просто создавая вовлекающий контент в ТикТок. В этом году совместно с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA) в Азербайджане TikTok запустил инициативу Startup Academy. В рамках Академии эксперты TikTok рассказали представителям инновационных стартапов, как создавать на платформе интересный и креативный контент, который поможет узнать об их товарах и услугах тысячам людей. В программе приняли участие 32 стартапа из Азербайджана и Узбекистана.

Заботился о безопасности и благополучии пользователей

TikTok ставит в приоритет безопасность сообщества платформы, а также стремится формировать и поддерживать комфортную среду для творчества пользователей в Азербайджане. Для этого платформа использует сочетание инновационных технологий и экспертов для выявления и принятия мер относительно контента, который нарушает Правила сообщества. Сейчас за безопасность в TikTok отвечает уже более 40 000 профильных сотрудников по всему миру.

TikTok регулярно публикует информацию об удаленных видеороликах и аккаунтах, чтобы обеспечивать прозрачность и подотчетность своему сообществу. Так, только за первую половину 2023 года в Азербайджане было удалено 760 тысяч видеороликов, нарушающих Правила сообщества TikTok.

TikTok продолжит работать над обеспечением безопасности пользователей платформы и вдохновлять пользователей в Азербайджане создавать еще больше креативного и познавательного контента.

Итоги года в TikTok по всему миру можно найти на новостном портале TikTok.