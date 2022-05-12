За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 3 799 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 421, вторую — 398, три и более — 2 679, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — 301 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 678 248. Первую дозу вакцины получили 5 342 858, вторую — 4 843 153, три и более — 3 249 884, бустерную дозу после положительного результата теста — 242 353 человека.