Доктор Дэвид Синклер рассказал, как можно снизить риск возрастных заболеваний и продлить жизнь. Об этом сообщает Daily Express.

По его словам, организму необходимо ежедневно получать витамин D, так как его уровень обратно пропорционален риску смерти. Витамин D вырабатывается при попадании прямых солнечных лучей на кожу, однако осенью и зимой мы его недополучаем. В это время необходимо восполнять витамин D в организме при помощи добавок.

Также Синклер посоветовал ежедневно принимать по 1000 мг антиоксиданта ресвератрола, который защищает от высокого давления, рака, диабета, ожирения и противостоит старению. Этот антиоксидант содержится в красном вине и ряде других продуктов.

Еще один совет для продления жизни — меньше есть сахар, так как он приводит к болезням сердечно-сосудистой системы и диабету.