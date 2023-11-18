Члены религиозной экстремистской группировки, планировавшие государственный переворот в Казахстане, были нейтрализованы и задержаны сотрудниками Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, сообщает пресс-служба ведомства.

«15 ноября 2023 года КНБ при координации генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования нейтрализованы ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган. По подозрению в пропаганде терроризма, а также создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы единовременно задержаны 12 ее членов. По версии следствия, они преследовали цель свержения светского строя в Казахстане. Для этого распространяли экстремистскую идеологию и вербовали новых сторонников», — говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба, в ходе обысков по месту жительства фигурантов изъята запрещенная литература и другие вещественные доказательства.

Ряд членов группировки имеют судимость за совершение тяжких преступлений, говорится в сообщении. Иная информация разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Казахстан для Азербайджана страна не чужая, и потому уместно задаться вопросом, насколько сильны в соседнем государстве позиции радикальных религиозных экстремистских групп? Действительно ли есть опасность переворота и отхода от светского пути развития? Насколько популярны и распространены сегодня в казахском обществе идеи ваххабизма?

О положении дел с этой проблемой рассказали # известные эксперты заморской страны.

Политический обозреватель Газиз Абишев отмечает, что

Казахстан находится под определённым давлением экстремистской идеологии, в том числе в силу географических причин. «Однако, и государственный аппарат, и гражданское общество отчётливо понимают угрозу и предпринимают контрмеры. КНБ постоянно задерживает группы экстремистов, государство мониторит группы, гражданское общество требует укрепления секулярности и светскости», — подчеркнул он.

Интересно тут другое, говорит Абишев: «В Казахстане может назреть идеологический конфликт между двумя пассионарными сторонами: светскими националистами, чувствующими угрозу национальной культуре со стороны некоторых религиозных течений, и истово верующими, ставящими заветы веры превыше всего. И тут линия раскола может пойти по живому, многие националисты ведь одновременно и традиционные мусульмане», — отметил обозреватель.

По мнению же политического аналитика Казбека Бейсебаева, прежде всего, надо сказать, что религиозный экстремизм для Казахстана — это не новое явление. «У нас с 2011 года происходили самые настоящие террористические акты, когда представители радикальных религиозных группировок нападали на государственные учреждения. Такие события происходили на юге страны, на западе и в Алматы. Например, в 2012 году возле Алматы террористы расстреляли семью егеря, в 2016 году террорист-одиночка в Алматы совершил нападение на здание Комитета национальной безопасности и убил одного сотрудника.

В 2016 году в Актобе было совершено нападение на оружейный магазин, потом нападение на воинскую часть. В самой области произошли боевые столкновения с террористами, в результате которого были уничтожены террористы, но и были потери среди военнослужащих.

Кроме того, граждане Казахстана участвовали в боевых действиях в Сирии.

Поэтому тот факт, что силовым структурам удалось нейтрализовать ячейки радикальной религиозной группировки в городах Астана, Атырау и Жезказган говорит об одном – радикальные группировки никуда не делись, по-прежнему сильны и представляют угрозу государству», — считает аналитик.

Что касается ваххабизма, есть мнение, что за этим течением стояли люди из окружения бывшего президента Назарбаева и, конкретно его племянники, говорит он. «Это такой секрет Полишинеля в Казахстане. Они, пользуясь своим положением и обладая административными и финансовыми рычагами и возможностями, много сделали для распространения идей ваххабизма. Достаточно сказать, что у нас был целый телеканал, где регулярно выступали проповедники этого течения.

Представители ваххабизма были и остаются во властных структурах. Несмотря на то, что мы официально являемся светским государством, у нас из Мажилиса регулярно звучали и звучат призывы к многоженству и открытию отдельных мусульманских школ.

В наших городах можно встретить женщин, у которых полностью закрыты лица.

И это при том, что казахи по сравнению с нашими соседями по Центральной Азии в исламе, скажем так, были более либеральными.

Вместе с тем, нельзя сказать, что у нас существует опасность отхода от светского развития пути.

В то же время, надо признать, что казахское общество подверглось сильному влиянию ваххабизма. Где-то даже произошел раскол. И это уже представляет определенную угрозу.

Стоит также сказать, что во время январских событий 2022 года говорилось о тысячи террористах, которые якобы готовы к захвату власти. Были эти террористы или нет, официального подтверждения нет, но есть свидетельства о том, что возле Алматы были военизированные лагеря, где тренировались молодые люди.

Поэтому операция КНБ по террористам говорит о том, что власти Казахстана решили покончить с этой угрозой», — полагает Бейсебае