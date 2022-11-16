Кровавый теракт в Стамбуле был осуществлен по поручению штаба террористической организации YPG (сирийская ветвь PKK), расположенного в сирийском районе Кобани. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

По его словам, непосредственный исполнитель теракта в районе Бейоглу призналась в ходе допроса, что была заслана главарями PKK/YPG нелегальными путями в Турцию через сирийский Африн.

Сойлу сообщил, что структуры безопасности Турции оперативно изучили данные с 1200 камер видеонаблюдения, провели операции по 21 адресам и задержали 46 подозреваемых.

«В числе задержанных – террорист, которому было поручено физическое устранение исполнителя взрыва в Стамбуле. Причастные к теракту могли сбежать уже сегодня в Грецию, но были оперативно схвачены», — отметил министр.

Глава МВД Турции также прокомментировал реакцию США на теракт в турецком мегаполисе. «Мы не принимаем и отвергаем соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле», — подчеркнул Сойлу.

Тем временем в МВД Турции сообщили, что лабораторные исследования выявили: при теракте в Стамбуле была использована взрывчатка тринитротолуол (TNT).

Как заявил в свою очередь глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, международное сообщество должно четко уяснить, что теракты против мирного населения Турции – следствие прямой либо косвенной поддержки, оказываемой отдельными странами преступным организациям. В публикации на английском языке Алтун призвал все страны, стремящиеся к дружественным отношениям с Турцией, незамедлительно прекратить любые контакты с террористами.

Итак, что это был за теракт в Турции? Почему сейчас? Официально заявляется, что за ним стоит Рабочая партия Курдистана. Но в ответ на что предпринята эта бесчеловечная акция? И что означает заявление главы МВД о неприятии соболезнований от миссии США? Это как бы намек Анкары на то, что США оказывают поддержку курдским террористам в Сирии, куда и ведут следы нынешнего теракта? Или тут еще какие-то посылы?

Своим мнением по этим вопросам поделилась с # эксперт по международным отношениям, политолог Рамия Мамедова (Турция):

— В Турции уже довольно скоро предстоят президентские выборы, и всегда в преддверии таких событий здесь происходят подобные катаклизмы, связанные с внешними факторами. Конечно, за такими терактами стоят силы, недоброжелательно настроенные к турецкой государственности и поддерживающие террористические группировки, которые также ставят себе целью борьбу против Турции.

Что означает нынешний теракт в Стамбуле? Сейчас во внутренней политике Турции наблюдается напряженная межпартийная борьба между оппозиционными и провластными силами. Разногласия сильны. И кроме Эрдогана пока никакого другого реального кандидата в будущие президенты не видно. Возможно, теракт был нацелен на то, чтобы сломить волю турецкого народа и подпортить имидж действующей власти, нынешнего президента. Ведь теракт может означать, что президент не способен обеспечить безопасность своих граждан.

Независимая внешняя политика, которую демонстрирует последние годы Анкара, тоже может служить тем раздражителем, который привел к нынешней атаке в центре Стамбула. Эта политика ведется без оглядки на многие сильные страны, и в том числе на Америку. Хотя раньше США были основным внешнеполитическим ориентиром для Турции. Нынешнее положение дел в этой сфере не устраивает и Европу, и Америку. Вашингтон привык к тому, что Турция делает всё, что он скажет. А сегодня Анкара действует самостоятельно и Америке это не нравится. То есть теракт может быть неким предупреждением от США, мол, если мы захотим, то можем совершить что угодно, даже в дневное время в твоем государстве.

Кроме того, уже довольно продолжительное время турецкое государство ведет антитеррористические войны на территории Ближнего Востока. А в этом регионе желают лидировать и проводить свою политику Соединенные Штаты. Там, конечно, присутствуют и Россия, и ряд стран Европы, которые не очень согласны с целями антитеррористических операций, которые осуществляет сегодня Турция. Это еще одна возможная причина произошедшего. Мол, если ты проводишь антитеррористические акции в странах Ближнего Востока, то и люди из этих стран, при поддержке третьих, сильных стран, могут совершать теракты и в твоей стране, так же, как ты убиваешь террористов.

Кроме того, и независимая политика Турции по отношению к странам, составляющим тюркский мир, также многим сегодня не нравится. Идет определенная консолидация этих стран при поддержке Анкары, и у некоторых внешних наблюдателей возникают опасения, что тюркские народы могут объединиться вокруг Турции и создать некий постоянный союз, который будет действовать наперекор воле многих государств. Например, России, и ее ОДКБ. Это еще одна возможная причина произошедшего.

Нельзя также исключать, что это проявление чьего-то недовольства той политикой поддержки, которую оказывает Турция Азербайджану в вопросе полного возвращения Карабаха.

Но одна из главных версий все-таки – предвыборная ситуация и желание третьих сил, государств показать турецкой власти, что они могут в любой момент дестабилизировать ситуацию такими атаками и может быть даже привести к власти тех людей, которых хотят.

Я вижу и ошибку Турции в обеспечении собственной безопасности, которую сейчас, кстати, повторяет и Азербайджан. Речь идет об открытости границ для граждан ряда, скажем так, неблагополучных государств. Это эмигранты с Ближнего Востока, из Афганистана, Индии. В общем из стран, где весьма высок процент людей, не любящих Турцию, Азербайджан. Это большой минус. Нельзя бесконтрольно принимать таких мигрантов, которые непонятно откуда и непонятно с какими целями приезжают сюда. Нередко именно из такой среды появляются те, кто совершают теракты в разных странах. То есть, такая же угроза есть и для Азербайджана.

Есть также иранский фактор. Тегерану очень не нравится, что нефтегазовое лидерство среди стран-транзитеров может перейти к Турции. Иран до сих пор продавал газ и нефть в Турцию, а теперь эта страна может и сама заниматься этим.

Не приняты соболезнования и от Америки. Тем самым Турция хочет показать, что несмотря на членство обеих стран в НАТО, Америка ведет себя отнюдь не как союзник, поддерживая те силы, которые совершают теракты.