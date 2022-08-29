В последнее время в азербайджанском сегменте соцсетей и местных СМИ не утихают разговоры о задержании в прошлом году в Украине ветерана 44-дневной Отечественной войны Мисира Гасымлы, которого обвиняют в нападении на гражданина Испании.

Как уже заявлял азербайджанским СМИ сам Мисир Гасымлы, он много лет проживал в России, а когда началась 44-дневная война, он приехал в Азербайджан и пошел добровольцем на фронт. После войны он поехал в Украину с целью устроиться на работу. 8 июня 2021 года он со своим другом отмечал день рождения в одном из киевских ресторанов. К ним подсел гражданин Испании с целью знакомства. В ходе разговора стало ясно, что у этого лица мать армянка, а отец – араб. Иностранец даже оплатил счет в ресторане за Мисира Гасымлы. Позже они решили поехать в другое место. По дороге в автомобиле иностранец предложил Гасымлы продавать наркотики, что стало причиной ссоры. В результате Гасымлы высадил иностранца из автомобиля.

О том, как продвигается судебный процесс в беседе с # рассказал адвокат Мисира Гасымлы Валерий Добраница.

— Расскажите, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы стали адвокатом Мисира Гасымлы?

— Осенью 2021 года ко мне обратилась сестра Мисира Гасымлы. Она рассказала, что случилось с ее братом. О том, что адвокаты отказываются защищать Мисира потому, что на них оказывают давление. Меня попросили взяться за это дело, изучить материалы.

— В чем конкретно обвиняют Мисира Гасымлы?

— 9 июня 2021 года в Киеве были задержаны граждане Азербайджана Мисир Гасымлы и Субхан Гулиев по подозрению в таких преступлениях как незаконное лишение свободы, разбой и незаконное обращение с оружием. Вечером 8 июня 2021 года они решили отметить день рождения Субхана в ресторане. На следующий день оба были задержаны полицией. В тот вечер они познакомились с неким лицом, который представляет себя как потерпевшая сторона. 9 июня он написал заявление в полицию, в котором обвинил Мисира и Субхана в преступлениях.

При их задержании не было выявлено, что они совершали что-либо противозаконное. Проведенные экспертизы не подтвердили ни одну статью обвинения. Примечательно, что при задержании Мисира в райотделе полиции была уже его распечатанная фотография в форме азербайджанской армии.

Я вступил в процесс, когда следствие уже было завершено. С полной уверенностью могу сказать, что у прокурора не было и сейчас тоже нет никаких улик, указывающих на виновность и причастность задержанных лиц к совершению вышеуказанных преступлений.

Обвинение зиждется на выдумках прокурора, не подтверждается фактами, а суд, понимая эту ситуацию вместо того, чтобы законно рассматривать дело, предвзято относится к моим подзащитным. За этот год не назначено было ни одного судебного заседания по рассмотрению уголовного дела Мисира и Субхана.

Дело стоит на месте, «потерпевшего» нет в Украине, на судебные заседания приходит только его адвокат. Раз в два месяца проходит судебное заседание, чтобы продлить арест Мисира и Субхана. Продлевают арест, но уголовное дело не слушается в суде. И если суд в очередной раз не сорвет процесс, то 8 сентября будет первое судебное заседание по делу Мисира и Субхана в этом году.

Такая ситуация является нонсенсом. Есть факты грубейшего нарушения прав задержанных. Я неоднократно обращался в посольство Азербайджана, к азербайджанской диаспоре, журналистам и общественности. Доводил до них все факты нарушений. Это дело очень странно рассматривается. Сам суд затягивает процесс, хотя на практике обычно это делают адвокаты. Прокурор обвиняет только на словах, но не предъявляет конкретных доказательств. Материалы обвинения не имеют ни одной прямой улики.

— Подавали ли вы жалобу на эти действия?

— Единственная инстанция, куда я могу обратиться на данный момент – это апелляционный суд. При моем каждом обращении в апелляционный суд, я детально объясняю ситуацию о нарушениях. О том, что судья позволяет себе проводить заседания без участия адвоката, переводчика и моих подзащитных. При этом судья всегда вовремя вызывает адвоката «потерпевшего» и вместе с прокурором они продлевают арест Мисира и Субхана.

Но апелляционный суд, получив собранные мною факты, начинает себя странно вести. Апелляционный суд не успевает рассмотреть за 60 дней апелляцию как это предусмотрено законом. Я даже еду в районный суд, чтобы представить им материалы дела, хотя это должен делать апелляционный суд. А как только я выхожу из районного суда, то мне звонит секретарь апелляционного суда и говорит, что заседание перенесено потому, что судья уходит в отпуск. При этом материалы не передаются на рассмотрение другому судье. После возвращения из отпуска на заседание приходят представители посольства Азербайджана и азербайджанской диаспоры, общественные активисты, но их держат несколько часов в коридоре. Потом включается сирена воздушной тревоги, и заседание переносится, так и не начавшись. В следующий раз оказывается, что мои подзащитные не доставлены в суд из СИЗО. Делаем перерыв, моих подзащитных привозят в суд, но оказывается, что нет видеозаписи с районного суда, потому что предоставленные диски были пусты. Каждый раз они находят причину, чтобы отложить рассмотрение апелляционной жалобы.

Отказывают даже азербайджанской диаспоре, когда она поднимает вопрос о том, что хочет взять моих подзащитных на поруки. Чувствуется предвзятое отношение не только ко мне и моим подзащитным, но и к азербайджанской диаспоре и посольству Азербайджана. Еще раз повторюсь, тут сразу видна предвзятость, судебный процесс специально затягивается, что сказывается на психологическом состоянии моих подзащитных.

— Есть ли конкретные улики против ваших подзащитных?

— Моя работа началась с ознакомления материалов уголовного дела. Это дает мне возможность сейчас уверенно заявлять о том, что у прокурора нет никаких доказательств, указывающих что Мисир или Субхан совершили преступления, в которых их обвиняют. Кроме того, в деле много нестыковок. Прокурор утверждает, что в деле фигурирует применение пистолета. Этот пистолет был изъят не при задержании моих подзащитных, а при обыске их съемной квартиры.

Однако в этой квартире мои подзащитные проживали не одни. Позже провели экспертизу, которая не подтвердила, что мои подзащитные пользовались этим пистолетом. На нем не было отпечатков пальцев моих подзащитных, никаких следов их ДНК. «Потерпевший» приносил в райотдел полиции джинсы с порезом от ножа и якобы своей кровью. Полиция провела обыск в автомобиле, которым пользовался Мисир, и изъяла там нож. При проведении экспертизы оказалось, что на ноже нет следов ДНК обвиняемых и крови потерпевшего. То есть, у обвинения нет никаких оснований для того, чтобы доказать, что этот нож принадлежит Мисиру или Субхану.

«Потерпевший» также указывает, что у него пропали дорогие часы марки «Ролекс». Эксперты по фотографиям установили стоимость этих часов в размере 11 тыс. 500 долларов. Когда дали запрос в таможенную службу, то там ответили, что потерпевший в момент прибытия в Украину не декларировал никаких часов «Ролекс». По местному законодательству, если вещь стоит больше 10 тыс. долларов и ее провозят в Украину, то в обязательном порядке ее нужно задекларировать.

Ни при задержании Мисира и Субхана, ни во время обысков их съемной квартиры и автомобиля не были обнаружены часы «Ролекс». Эти часы каким-то загадочным образом исчезли сразу через несколько часов после совершения ими «преступления». О существовании часов «Ролекс» следствие знает только со слова «потерпевшего».

Удалось изъять видеозаписи с камер ресторана, в котором в тот день находились мои подзащитные и якобы их жертва. Но так как эти видеозаписи находились сперва в полиции, то в суд видеоролики попали с обрезками. То есть, суд не может видеть полной картины произошедшего в тот вечер события, что могло бы нам всем дать ясное представление того, что же произошло на самом деле и соответственно получить ответы на интересующие нас вопросы.

В деле отсутствуют свидетели и другие улики, которые подтверждают виновность моих подзащитных. Фактически следствие велось только со слов «потерпевшего». Почему-то он узнавал Мисира и Субхана по фотографиям, но не присутствовал на следственных действиях и не ходит в суд. С того момент как я приступил к защите Мисира и Субхана я его ни разу не видел в суде.

— Выше вы отметили, что на прежних адвокатов по этому делу оказывалось давление. Оказывается ли на вас давление по поводу того, что вы защищаете Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева?

— Как только полицейские узнали, что у Мисира и Субхана появился новый адвокат, на меня тоже началось давление. Ко мне стали подходить полицейские с разговорами о том, что «тебе нечем заняться?» и «зачем тебе это дело?». Это не прокатило, и ко мне стали подходить неизвестные лица, которые пытались доходчиво объяснить, что лучше мне оставить это дела, а то будут нехорошие для меня последствия. За свою адвокатскую карьеру я немало повидал и испытал давления от бывшего президента Украины, от его коррупционеров в Генпрокуратуре и других госорганах. Когда стало понятно, что я не отступлюсь, то остановили судебный процесс, продлевая арест моим подзащитным.

Со слов Мисира подобное предвзятое отношение идет с самого начала его задержания. Как я уже говорил при его задержании и доставке в райотдел полиции, там была распечатанная фотография в форме азербайджанской армии. Как известно, Мисир записался добровольцем и освобождал азербайджанские земли. Потом стали появляться адвокаты от армянской диаспоры Украины со стороны «потерпевшего». Родственники Мисира подтвердили, что адвокаты «потерпевшего» влияли на ход следствия.

Прокурор не смог собрать улики против моих подзащитных по той простой причине, что их вовсе нет. А во время суда прокурор высказал мнение, что Мисира нельзя отпускать на свободу, так как мой подзащитный имеет за плечами боевой опыт и может представлять опасность для общества. Этот случай был уже при мне.

Прокурор понял, что я буду в этом деле до конца, и ему придется быть более конкретным в своих обвинениях. А так как доказательств виновности моих подзащитных у него нет, так же как и свидетелей, то прокурор и суд стали затягивать судебный процесс. За восемь месяцев этого года не было проведено ни одного судебного заседания по делу Мисира и Субхана. Проводились судебные заседания только для того, чтобы продлить их арест, а не рассмотреть их дело. То есть, мои подзащитные эти восемь месяцев находятся в СИЗО, их не отпускают под подписку о невыезде, под залог или домашний арест.

Отсутствие конкретных доказательств уже дает судье право изменить меру пресечения свободы моих подзащитных на более мягкую. Но конкретно в этом деле суд уже второй год продлевает пребывание в СИЗО. Лидер азербайджанской диаспоры Хикмет Джавадов поднял ходатайство о взятии на поруки Мисира и Субхана, но суд отклонил и это. Подобный беспредел является нонсенсом в судебной системе Украины. Все эти факты указывают на предвзятость судьи и говорит о том, что он выполняет чей-то заказ.

Об этих нарушениях я неоднократно заявлял и призывал общественность подключиться и помочь нам сделать так, чтобы суд вынес законные решения без давления и предвзятости. Чтобы суд наконец-то разобрался в вопросе виновности или невиновности моих подзащитных. Мы не кричим, что помогите нам забрать из СИЗО моих подзащитных и признать их невиновными. Мы хотим объективного рассмотрения дела в суде, чтобы прокурор доказал их вину, если таковая имеется. Но если прокурор больше года не может доказать их вину, не может предъявить ни одной улики, то это говорит о том, что моих подзащитных незаконно содержат под стражей.

Не говоря уже о том, что судебный процесс по рассмотрению дела даже не начинался. Даже полиция не проводила никаких следственных экспериментов и очной ставки. «Потерпевший» опознал Мисира и Субхана только по фотографиям. Мисир мне рассказывал, что когда он познакомился в ресторане с «потерпевшим», последний сказал моему подзащитному, что он знает, кто он такой.

Сначала уголовное дело слушалось в суде Шевченского района Киева, потом его передали в суд Обуховского района Киевской области. Процесс вел судья Александр Тиханский, позже он ушел в армию. Дело передали судье Александру Зинченко, который почти год продлевал этот беспредел, а с осени должен вернуться судья Тиханский.

К сожалению, в судебной системе Украины есть множество врагов нашей государственности, которые работают на должностях судей и прокуроров. Это не народ Украины, мы с этим боремся и будет бороться дальше, чтобы очистить страну от предателей и коррупционеров. Их место в тюрьмах, а не в кабинетах.

Если в этом деле все идет честно и по закону, то почему оказывалось давление на предыдущих адвокатов?! Зачем на меня давят? Невольно возникает вопрос – кому это выгодно? Обычных парней из Азербайджана задерживают в Киеве, и один из них оказывается ветераном Второй карабахской войны. В Украине с подобной ситуацией уже сталкивались. Наших солдат уже задерживали в Европе по жалобе россиян с целью того, чтобы украинцам по надуманным обвинениям дали большой тюремный срок или передали российской стороне. Эта подлость исходит от врагов Украины и Азербайджана – России и Армении.

Полагаю, что у посольства Азербайджана и азербайджанской диаспоры уже не осталось никаких сомнений, что обвинения против моих подзащитных Мисира и Субхана надуманны и за этим стоят враги вашей страны.

— Есть ли у вас конкретные доказательства, что заказчиком ареста Мисира Гасымлы и Субхана Гулиева является армянская диаспора?

— Могу сказать, что «потерпевший» не является гражданином Украины. Он даже не появляется в зале суда. Его адвокат заявляет, что клиент находится не в Украине. Меня все это очень удивляет и возмущает.

Приведу вам один факт. Обратите внимание на эту фотографию.

Это судья апелляционного суда Вера Владимировна Ковальская. По внешности она не похожа на славянку, хотя ее имя говорит о славянском происхождении. Она во время слушания не ожидала, что Мисир так хорошо владеет русским языком и сможет без переводчика рассказать обо всех нарушениях, которые были допущены в его отношении. О том беспределе, который на следствии и после творил прокурор.

Эта судья, по возрасту которой видно, что она выросла в СССР и соответственно знает русский язык, запретила Мисиру разговаривать с ней на этом языке. Судья сказала Мисиру, чтобы он общался через переводчика, так как она не понимает русский язык. Вы представляете себе ситуацию, когда женщина, которую зовут Вера Владимировна Ковальская, вдруг заявляет о том, что не знает русского языка?!

Находящиеся в зале суда представители посольства Азербайджана и азербайджанской диаспоры мне сказали, что у этой судьи армянские черты лица. Они были удивлены ее предвзятой позицией. Кстати, судья во время перерыва разговаривала со своей помощницей на русском языке.

Вот такое беззаконие творится в стенах суда. Полагаю, что представители посольства Азербайджана и азербайджанской диаспоры уже лично убедились в том, что их соотечественников Мисира и Субхана задержали по заказу.