Навальный снова подал в суд на Дмитрия Пескова

Оппозиционный политик Алексей Навальный подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Информация о регистрации иска появилась на сайте Пресненского суда Москвы в понедельник, 29 марта.

По сведениям онлайн-издания «МБХ медиа», поводом для иска стали заявления Пескова о сотрудничестве Навального с ЦРУ. Информацию о повторном обращении Навального в суд в этой связи подтвердил журналистам глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслав Гимади.

Предыдущий иск Алексея Навального к Дмитрию Пескову, поданный в ноябре 2020 года, суд вернул из-за того, что в нем «не были устранены недостатки, послужившие основанием на оставление иска без движения».

В интервью информагентству ТАСС, опубликованному 1 октября 2020 года, Песков заявил следующее: » В целом, учитывая, что с больным (Алексеем Навальным) работают специалисты ЦРУ, все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». «Лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами — СВР, ГРУ и другими спецслужбами», — добавил тогда официальный представитель Кремля.

Оба этих высказывания Алексей Навальный счел не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. (DW)