Политик Алексей Навальный, отбывающий 19 лет колонии особого режима в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, поздравил своих сторонников с Новым годом. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях оппозиционера.

Навальный отметил, что очень скучает по семье, родителям и брату. «Я ужасно скучаю даже по возможности ругаться на тех, кто в Новый год шлет дурацкие одинаковые поздравления и картинки по всему списку адресатов в WhatsApp. Раньше бесило, а сейчас думаю: это же так мило», – говорится в сообщении оппозиционера в телеграме.

В конце поздравления Навальный передал подписчикам «арктические объятия и заполярный привет».

Пост Навального проиллюстрирован изображением, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. На картинке изображён Навальный с женой, дочерью и сыном.

Ранее Навальный находился в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. С 6 декабря связь с ним пропала и появилась только спустя 20 дней.