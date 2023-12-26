Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в колонии особого режима в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили его соратники, у которых 20 дней не было связи с Навальным.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, с заключённым виделся его адвокат, сам Навальный «в порядке».

Посёлок Харп находится в 60 километрах к северу от Полярного круга, сейчас там полярная ночь. Административно он подчинён городу Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа. Железнодорожная линия через Воркуту связывает его с Москвой.

В посёлке две колонии особого режима. Навальный находится в колонии номер 3. Там в своё время содержались один из совладельцев ЮКОСа Платон Лебедев, а также украинский режиссёр и активист Олег Сенцов. «Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom», — отмечает соратник Навального Иван Жданов.

В посёлке есть ещё одна колония «Полярная сова» — для осуждённых к пожизненному лишению свободы.

Ранее Навальный находился в колонии строгого режима номер 6 во Владимирской области. С 6 декабря к нему перестали пускать адвокатов. Впоследствии в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что Навальный 11 декабря убыл из колонии в другой регион. Уже тогда появились предположения, что, вероятно, его этапируют в колонию особого режима — там заключённые находятся в более жёстких условиях. Навальный в августе был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Соратники Навального высказывали обеспокоенность в связи с тем, что ничего не знают о его местонахождении. Озабоченность высказывал и госсекретарь США.

Пока нет подробностей об обстоятельствах этапирования Навального в новую колонию и его пребывания там. (svoboda.org)