Британские власти объявили о санкциях в отношении шести человек из руководства исправительной колонии, в которой на прошлой неделе скончался Алексей Навальный.

«Великобритания ввела санкции против шести человек, возглавляющих исправительную колонию, где Алексей Навальный умер в пятницу. (…) Им запретят въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены», — говорится в заявлении британского МИД.

Под санкции попали начальник колонии Вадим Калинин и его заместители Сергей Коржов, Василий Выдрин, Владимир Пилипчик, Александр Голяков и Александр Образцов.

В заявлении отмечается, что Великобритания первой «ввела санкции в ответ на смерть Навального».