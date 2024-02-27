Правительство Великобритании расширило санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и мятежного йеменского движения хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в список включили заместителя командующего КСИР Мухаммада Реза Фаллахзаде, Саида Ахмеда Мухаммеда аль-Джамаля, предположительно отвечающего за финансирование хуситов Ираном, и «замглавы МВД» хуситов Али Хусейна Бадреддина аль-Хуси.

Также в список рестрикций были включены три подразделения КСИР.