Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии Алексея Навального.

«6 февраля 2024 года в исправительной колонии №3 осужденный Навальный А. А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении на сайте УФСИН.

«Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного. Причины смерти устанавливаются», — сообщили в УФСИН.