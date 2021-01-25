Навальный как лакмусовая бумажка российской политической действительности

Да, правильно говорят, что свято место, как правило, пусто не бывает. Признаться, после покушения и убийства Бориса Немцова, мы подумали, что в России с демократической волной 90-х годов покончено раз и навсегда.

Да, экономиста-реформатора Егора Гайдара уже не было в живых, Анатолий Чубайс полностью перешел в лагерь нынешней власти, Григорий Явлинский же уже не привлекал внимание российского избирателя и общественности.

Но, нет, через пару лет оказалось, что это весьма поспешное аналитическое заключение – появился новый лидер новой оппозиции Алексей Навальный, который только с помощью интернета – социальных цепей смог консолидировать часть общества против властей. Некоторые российские политологи до сих пор готовы называть Навального кем угодно – блогером, общественным активистом, «иностранным агентом влияния», но не политиком, тем более, соперником Путина.

Но правы ли они? Думается, что нет. Чтобы получить доступ или же карт-бланш к большой политике, необходимо выполнение двух условий.

Во -первых, человек — претендент на роль политика должен стать общенациональной фигурой. Во -вторых, он должен привлекать внимание международных акторов.

Навальный уже прошел через эти, как говорится, тесты-испытания. Если теперь по всей стране проводятся акции в его защиту, даже в Сибири, в республике Саха, при пятидесяти градусах мороза люди протестуют и выражают поддержку Навальному, это значит, что последний уже стал серьезной проблемой для Кремля.

Что же касается международных акторов, почти все демократические государства мира выразили протест в связи с отравлением нового оппозиционного лидера России. То, что для лечения его приняла Германия, которая организовала и его политическую защиту, уже многое значит.

После лечения Навальный вернулся на родину. Власти тут же арестовали его. Но еще Маркс писал, что устои государства разрушаются в двух случаях: когда есть наказание, но нет преступления, и когда есть преступление, но нет наказания.

Мы, конечно, точно не знаем, есть ли в деятельности Навального предмет для юридического расследования? Мы знаем другое: Россией правят бывшие чекисты и военные, которые не владеют способами и методами современной публичной политики. Арестовать, выдворить из страны, если надо — организовать покушение, тайно отравить – они знают только эти методы.

Но будет ли толк от всего этого? Признаться, не верится. Основу электората Навального составляет молодежь, которая в ближайшие годы будет основным сегментом голосующей России.

Прагматичные российские политики постоянно отмечают, что России уже нечего предложить своим постсоветским сателлитам. Но невольно напрашивается вопрос: а как своим гражданам, хоть им российским властям есть что-то предложить? Сам Владимир Путин как-то заметил, что человека, хоть раз водившего «Мерседес», за руль «Жигули» уже не посадишь. Думается, что это касается и других аспектов жизни: образования и всей экономики.

Но часть российских консерваторов с этим не соглашаются, они стараются восстановить былое влияние русского языка хотя бы в бывших советских республиках. С этой целью они открывают даже филиалы российских вузов в постсоветских странах. Есть ли смысл в этом?

Думается, что нет. То, что на постсоветском пространстве, в соседних странах люди знают, даже изучают русский язык, это очень хорошо, даже похвально, но былую доминирующую роль русского языка больше не вернуть.

Видите ли, Россия уже сдала даже былые позиции в области технических наук, потому что сами российские ученые изо всех сил стараются устроиться в иностранные университеты и исследовательские лаборатории, потому что там и зарплата высокая, плюс, техническое оснащение исследовательского процесса на довольно высоком уровне.

С падения советской империи прошло уже тридцать лет. За это время России достались всего две нобелевские премии (физики Жорес Алферов и Виталий Гинзбург), и то за научные заслуги или открытия ученых в советское время.

Да, современные политики видят все это и постоянно предупреждают своих граждан о том, что, если так продолжится, Россия в ближайшее время превратится в отсталую страну третьего мира. А власть имущие, современные российские консерваторы предпочитают закрывать глаза на все это: мол, если есть большая армия, самое главное, ядерное оружие, значит все в порядке, можно продолжать игры за зоны влияния в мире, изображая из себя сверхдержаву 21-го века…