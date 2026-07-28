«Высказывания пресс-секретаря Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, вновь затронувшей тему бывшего армяно-азербайджанского конфликта, являются искажением действительности».

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос о комментарии пресс-секретаря МИД России по поводу Карабахского региона и ОДКБ.

«Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, неотъемлемой частью Азербайджана. Поэтому попытки постоянно выносить на повестку вопрос о применении механизмов ОДКБ в отношении суверенных территорий Азербайджана, на протяжении 30 лет находившихся под оккупацией Армении, а также увязывать это с тем, признавала ли Армения Карабахский регион, не только противоречат официальной позиции российской стороны относительно Карабахского региона Азербайджана, но и являются совершенно необоснованными.

Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с требованиями международного права, тем самым бывший конфликт был урегулирован. В этой связи следует прекратить практику комментирования вопросов, касающихся российско-армянских отношений, в привязке к Азербайджану», — заявил он.