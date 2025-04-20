Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в интервью The Telegraph, что информация о планах израильских властей уже в мае атаковать объекты ядерной программы Ирана не соответствует действительности.

«Я член кабинета безопасности Израиля, участвую во всех встречах в узком кругу, и я не помню о таком решении», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о намерении Израиля провести операцию против иранской ядерной программы.

«Я не думаю, что подобное решение принимали. Но Израиль преследует цель не дать Ирану получить ядерное оружие. Если эту цель удастся достичь дипломатией, это приемлемо», — разъяснил министр.

Однако Саар предостерег от того, чтобы доверять Ирану. Он предположил, что Тегеран может попытаться добиться частичного соглашения с целью не допустить «необходимого решения» проблемы иранской ядерной программы.

Министр отметил, что Иран сейчас находится «в позиции относительной слабости», и этим надо воспользоваться, а не тратить время, пока обстоятельства вновь изменятся.