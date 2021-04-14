НАТО уходит из Афганистана

Министры иностранных дел и министры обороны стран-член НАТО договорились начать вывод войск из Афганистана. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Политики договорились о таком решении на видеоконференции глав МИД и минобороны стран НАТО после того, как Вашингтон сообщил, что выведет американские войска из страны к сентябрю.

Ранее президенты Афганистана и США Ашраф Гани и Джо Байден провели телефонный разговор и обсудили вывод войск США из страны к сентябрю. (Газета.Ру)

| 2021-04-14T22:49:55+04:00 15 апреля 2021, 00:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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