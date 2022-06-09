Около 3000 военнослужащих из 17 стран НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Как пишет The Times, в рамках маневров участники имитируют пролет вражеских самолетов над Польшей и странами Балтии.

В учениях «Наследие Рамштайна» задействованы 50 боевых самолетов, которые прилетели с баз по всей Европе, и 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Параллельно учениям министры обороны стран НАТО в Исландии обсудили ситуацию в Украине. Глава МИД Исландии Тордис Гильфадоттир заявила коллегам из стран Северной Европы, включая Великобританию, что они должны быть готовы к наихудшему сценарию, когда речь идет о России.