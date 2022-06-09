Около 3000 военнослужащих из 17 стран НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Как пишет The Times, в рамках маневров участники имитируют пролет вражеских самолетов над Польшей и странами Балтии.

В учениях «Наследие Рамштайна» задействованы 50 боевых самолетов, которые прилетели с баз по всей Европе, и 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Параллельно учениям министры обороны стран НАТО в Исландии обсудили ситуацию в Украине. Глава МИД Исландии Тордис Гильфадоттир заявила коллегам из стран Северной Европы, включая Великобританию, что они должны быть готовы к наихудшему сценарию, когда речь идет о России.

Генерал ВВС США Джеффри Харригян добавил: «Учитывая текущую ситуацию с безопасностью после российского вторжения в Украину, подобные широкомасштабные учения сейчас важны для НАТО как никогда».

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил, что многие страны должны быть «глубоко осторожны» в отношении намерений президента Путина, добавив, что российский лидер не считает Литву, Латвию и Эстонию самостоятельными странами. (moscowtimes.ru)

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