Около 3000 военнослужащих из 17 стран НАТО принимают участие в крупнейших в истории учениях по испытанию систем противовоздушной и противоракетной обороны. Как пишет The Times, в рамках маневров участники имитируют пролет вражеских самолетов над Польшей и странами Балтии.
В учениях «Наследие Рамштайна» задействованы 50 боевых самолетов, которые прилетели с баз по всей Европе, и 17 наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Генерал ВВС США Джеффри Харригян добавил: «Учитывая текущую ситуацию с безопасностью после российского вторжения в Украину, подобные широкомасштабные учения сейчас важны для НАТО как никогда».
Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, заявил, что многие страны должны быть «глубоко осторожны» в отношении намерений президента Путина, добавив, что российский лидер не считает Литву, Латвию и Эстонию самостоятельными странами. (moscowtimes.ru)