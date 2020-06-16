НАТО примет пакет мер в ответ на усиление ракетного арсенала РФ

Министры обороны стран НАТО на заседании 17-18 июня утвердят пакет политических и военных мер в ответ на наращивание Россией ракетного арсенала. Об этом, как передает из Брюсселя корреспондент DW, сообщил на пресс-конференции во вторник, 16 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы обсудим последствия роста российского арсенала ракет, способных нести ядерные боеголовки, для безопасности», — заявил Столтенберг, отметив, что развертывание Москвой ракеты 9М729 (по классификации НАТО — SSC-8) привело в 2019 году к расторжению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

«С того времени Россия продолжила модернизацию своего ракетного арсенала, включая гиперзвуковое оружие. Я ожидаю, что в ответ на это министры обороны согласуют конкретный и сбалансированный пакет политических и военных мер», — сказал Йенс Столтенберг. В числе этих мер, по его словам, будет усиление противоракетной и противовоздушной обороны, например закупки американских систем Patriot и истребителей пятого поколения. «Мы также адаптируем наши учения и разведку к новым вызовам», — добавил генсек НАТО.

Министры обороны стран альянса обсудят и ядерное сдерживание. «Мы продолжим заботиться о том, чтобы натовские средства ядерного сдерживания оставались безопасными, надежными и эффективными», — пообещал Столтенберг. Он подтвердил, что НАТО не станет размещать в Европе новые ракеты наземного базирования с ядерными боеголовками, так как не намерена подражать «дестабилизирующему поведению России». (DW)