НАТО подняла флаг Северной Македонии в знак вступления страны в альянс

НАТО подняла флаг Северной Македонии над штаб-квартирой альянса в Брюсселе, что знаменует собой присоединение этой страны к организации. Прямая трансляция с торжественной церемонии велась в понедельник на сайте Североатлантического альянса.

«В такие времена друзья и союзники важны как никогда. И теперь у Северной Македонии — самые лучшие в мире друзья и союзники. Вместе мы все лучше защищены. Приветствую вас в НАТО», — сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, после чего флаг был поднят в сопровождении национального гимна Северной Македонии. Церемония завершилась гимном НАТО.

27 марта в распространенном Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео сообщалось, что Северная Македония стала 30-м членом НАТО.

На прошлой неделе генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все страны НАТО завершили процесс ратификации протокола о вступлении республики в альянс.(ТАСС)