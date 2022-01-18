НАТО готова проводить взаимные брифинги с Россией по военным учениям друг друга, а также сокращению угроз от ядерных и ракетных систем. Об этом в ходе совместной пресс-конференции в Германии с канцлером Олафом Шольцем заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он также предложил союзникам и России продолжить переговоры в сфере безопасности в ближайшее время в рамках Совета Россия – НАТО.

«Сейчас главная задача — продвинуться на политическом направлении. Союзники по НАТО готовы снова встретиться с Россией», — сказал он.