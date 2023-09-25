Инновационный фонд НАТО, где уже участвуют 23 члена альянса, планирует выделить 1,1 млрд долларов. Эти средства пойдут на развитие стартапов в сфере обороны для усовершенствования своих возможностей в конкуренции с Китаем.

Как передает #, об этом пишет газета The Financial Times.

Помощник генсекретаря НАТО Дэвид ван Вил заявил о том, что организации не хватает венчурного капитала на разработку высокотехнологичных решений, особенно в европейских странах.

По его словам, Североатлантический альянс собирается предоставить как можно больше средств для инвестирования в оборонные компании, чтобы они не обращались к инвесторам из КНР.

По данным издания, фонд специализируется на развитии проектов с применением искусственного интеллекта, космических и биотехнологий. О финансировании вооружений речи не идет. Пока США не входят в число участников Инновационного фонда НАТО.