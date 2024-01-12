Власти Китая и Канады должны сообща противостоять попыткам политизации экономических вопросов и абстрагирования от проблем государственной безопасности, негативно отражающимся на взаимодействии между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре со своей канадской коллегой Мелани Жоли.

«Китай и Канада продвигают свободную торговлю и извлекают из этого выгоду. Наши страны должны вместе противостоять политизации экономических вопросов и абстрагированию от проблем безопасности, создавать честные, справедливые и недискриминационные условия для развития предприятий», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как отметил глава МИД КНР, между двумя государствами не существует исторических противоречий, у них «нет конфликта интересов». Он подчеркнул, что у Китая и Канады много взаимодополняющих преимуществ. Ван И добавил, что Пекин продолжит активно проводить политику открытости в отношении других государств, осуществлять модернизацию с китайской спецификой, что «несомненно, предоставит новые возможности для развития всех стран».

«КНР и Канада — государства, имеющие большое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. <…> Сложная ситуация в китайско-канадских отношениях — это не то, к чему стремится Китай, она возникла не по его вине. Наша страна открыта для контактов и диалога с канадской стороной», — добавил он. (ТАСС)