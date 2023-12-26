В Санкт-Петербурге 25 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. В ходе встречи премьер Армении Никол Пашинян сделал замечание о позиции разграничения своей страной экономических и политических вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Azatutyun.

Глава армянского правительства заявил, что «ЕАЭС — это экономическое объединение, которое не должно иметь политической, а тем более геополитической повестки дня».

«Мы продолжаем воспринимать его именно таким образом и развивать взаимодействие в рамках нашего экономического сотрудничества в этом контексте, стремясь пресечь всевозможные попытки политизации евразийской интеграции», — сказал Пашинян.

По его словам, ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями.

«ЕАЭС и его экономические принципы не должны ассоциироваться с политическими амбициями. Фундаментальные свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться по политическим соображениям, это однозначно приведет к коррозии фундаментальных принципов объединения», — сказал премьер-министр.

Заметим, что в отличие от Пашиняна, Владимир Путин и Александр Лукашенко регулярно выступают за политизацию всех объединений на постсоветском пространстве.