США стараются оказать давление на Израиль, поскольку большие жертвы среди палестинского населения начинают негативно сказываться на отношениях между арабскими странами и Вашингтоном.

Необходимо приложить больше усилий, чтобы «минимизировать вред для палестинского гражданского населения», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу. Избегая напрямую указывать на Израиль и продолжая отстаивать его право на самооборону, Блинкен все-таки в наиболее резких на сегодняшний день выражениях высказался о последствиях ударов по сектору Газа, отмечает CNN.

«Слишком много палестинцев было убито. Слишком многие пострадали за последние недели», – заявил он. «Чтобы это прекратить», США продолжат обсуждать с Израилем необходимые шаги с целью «сделать все возможное для предотвращения вреда и максимизации доставляемой им [палестинцам] помощи».

Накануне Лига арабских государств потребовала «полностью прекратить» военные действия в секторе Газа, а не просто остановить их ради перемирия для поставки гуманитарной помощи. В субботу в Саудовской Аравии должен состояться саммит лидеров арабских государств, на котором будут обсуждаться способы «остановить израильскую агрессию в Газе», говорится в заявлении Лиги.

В арабских странах усиливается враждебность по отношению к США, которые продолжают безоговорочно поддерживать Израиль, предупредили Белый дом работающие в этих странах американские дипломаты. Из-за этого «мы теряем целые группы арабского населения на поколение», говорится в телеграмме, отправленной в среду из посольства США в Омане. Такая оценка дана по результатам разговоров «с большим числом доверенных и трезвомыслящих источников», говорится в документе, с которым ознакомилось CNN.

«Мы сильно проигрываем на информационном поле боя», – предупреждают Белый дом дипломаты, поскольку, продолжая оправдывать действия Израиля, Вашингтон, как считают в арабских странах, несет «материальную и моральную ответственность за то, что в них рассматривается как возможные военные преступления».