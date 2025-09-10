Украина и Евросоюз на заседании контактной группы по военной помощи в формате «Рамштайн» 9 сентября обсудили возможность выделения Киеву €6,6 млрд из Европейского фонда мира для закупки оружия у США. Об этом по итогам заседания сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Среди ключевых договоренностей — возможность выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира для закупки американского вооружения на нужды Украины», — приводятся его слова на сайте Минобороны Украины.

Шмыгаль также сообщил, что по линии ЕС в октябре будет направлено на поддержку Украины $4 млрд. Кроме того, по программе закупки американского оружия для Украины Германия обязалась направить дополнительно 500 млн евро, Канада — $500 млн, Литва — €30 млн, Бельгия — €100 млн, Латвия — €5 млн. Канада, Германия и Великобритания также отдельно профинансируют украинские программы по производству дальнобойных беспилотников. Латвия заявила о намерении передать Киеву в ближайшее время БТР Patria (количество не уточняется), Франция — дополнительные истребители Mirage (количество также не уточняется).