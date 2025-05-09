Евросоюз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины. Это будет сделано за счет прибыли от замороженных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram в пятницу, 9 мая.

Глава правительства назвал это «историческим решением, ведь оружие для Украины будет закуплено за счет прибыли от замороженных российских активов через Европейский фонд мира».

Так, 1 млрд евро из этой суммы будет направлен на закупку оружия согласно «датской модели», то есть непосредственно у украинских производителей.

«Таким образом мы не просто усиливаем нашу способность к защите, но и стимулируем экономику и инновации в нашем оборонно-промышленном комплексе», — отметил Шмыгаль.

По его словам, еще более 600 млн евро будут направлены на артиллерию и боеприпасы. Еще более 200 миллионов евро — на усиление украинской ПВО.

«Искренне благодарим Европейский Союз за это дальновидное решение, лидерство и поддержку. Особая благодарность Дании, Франции, Нидерландам и Италии, которые будут реализовывать закупки украинского оружия на сумму 1 млрд евро», — подчеркнул глава правительства.

Напомним, Евросоюз может вдвое усилить военную поддержку Украины уже в текущем году. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.