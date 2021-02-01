Натик Расулзаде: Они часто диктуют свою волю, но с ними лучше не спорить

«Стоявший за дверью» — так называется новая книга народного писателя Азербайджана, кавалера ордена «Шохрат» Натига Расулзаде. Поклонники не нарадуются – это первая новинка от любимого писателя за все время пандемии.

Что адресовал своим читателям известный писатель на этот раз, как ему работалось на самоизоляции – об этом и другом Натик Расулзаде рассказал в интервью #:

— Учитывая, что ваша новая книга вышла сразу после смягчения карантинного режима, могу предположить, что создавались эти герои и обстоятельства в достаточно нелегких условиях. Эта вынужденная изоляция для писателя — плюс или минус?

— Вынужденная изоляция, как оказалось и как ни странно, имеет свои плюсы. Таких ленивых писателей как я, считаю, следует время от времени сажать на изоляцию, чтобы они работали…

— Если не ошибаюсь, у вас вышло около семидесяти книг, десятки сценариев, пьес, вы известны далеко за пределами Азербайджана, вполне заслуженно получили звание Народного писателя, и после всего этого вы называете себя ленивым писателем!?

— Пришло время, когда нужно ценить время, извините за повтор. И мне кажется, что я все же мог бы сделать на сегодняшний день гораздо больше, есть много задумок, которые пока не претворены в жизнь, но с другой стороны, думаю, что жизнь, конечно, состоит не только из работы, и я не люблю трудоголиков, которые ничего в жизни не замечают, кроме своей работы, для писателя это недопустимо. Во время жесткого карантина я очень неплохо, сказал бы — плодотворно поработал. Так что — дай Бог, чтобы этот вирус покинул нас, нашу страну, наш народ, и мы зажили бы, как и до — думаю, что и в дальнейшем постараюсь работать так же: неустанно, но помня, что жизнь многолика и многокрасочна и состоит не только из работы.

— Вам часто задавали вопрос о том, насколько ваши герои списаны с натуры. Но я хочу спросить — может ли случайно услышанная на улице, в магазине, в парке фраза стать фундаментальным камнем нового рассказа?

— Несомненно, это толчок для создания произведения. Я всегда привожу слова великой Анны Ахматовой: если б знать, из какого сора рождаются стихи. Вот точно из такого сора рождается и проза, и потом становится островком гармонии в мире хаоса. И скажу вам, раньше, в молодости я никогда не выходил на улицу без блокнота в кармане и записывал интересные высказывания, реплики, словечки, потом большинство из услышанного пригождалось.

— «Стоявший за дверью» если охарактеризовать одним предложением, это книга – о…?

— Трудно эту книгу назвать одним словом, в ней очень разные рассказы, но объединяет все произведения в книге, видимо, общий дух, если можно так сказать: автор любит всех своих героев, всех без исключения: и отпетых мерзавцев, и негодяев, которые встречаются в книге, так же как и в жизни, и прекрасных с открытой душой, наивных, добрых, неповторимых, как говорят о них, не от мира сего людей. Я с ними сроднился. В них мои лучшие и худшие свойства.

— А ваши персонажи к вам прислушиваются? То есть вы создали сюжет, характер и ситуацию. Бывает ли так, что во время той же прогулки в парке или за чашечкой кофе с друзьями ваши герои начинают диктовать вам свою волю?

— Они часто диктуют свою волю, и во многом оказываются правы. Когда они оживают, с ними лучше не спорить. Бывало, что вопреки логике материала, я толкал свои персонажи на ту дорогу, на которой хотел бы их видеть: успешными, умными, благородными, но произведение ломалось, и я понимал, что пустил его на искусственный путь, что это не то, что могло бы быть с ними, моими героями, что это не их жизнь. Приходилось просить прощения — больше не буду, — говорил я самому себе, но вновь и вновь экспериментировал, хотел посмотреть, что получится на этот раз: это похоже на открывание яиц-киндеров, зная, что ничего интересного для взрослого человека в них не найдешь, но вновь и вновь открываешь: а вдруг поездка на Багамы, а вдруг «Лексус», а вдруг, а вдруг… забыв логику жизни. Но снова входишь в реальность и осознаешь, что плыть надо по течению, а не против, и что, плывя по течению, можно многого добиться. Это мне напоминает стиль манеру письма Чехова — одного из самых любимых моих писателей.

— Сейчас после отмены почти всех ограничений стали ли вы чаще гулять или все-таки предыдущие месяцы наложили определенный отпечаток на вашу жизнь?

— Я гуляю без пауз, потому что именно во время моих пробежек, утренних прогулок мне приходят самые интересные идеи. Видимо, эти идеи спят во мне до тех пор, пока я не задвигаюсь, пока я сижу за компьютером, за столом, я часто только дорабатываю, редактирую уже написанное, а стоит мне прогуляться, и что-то смутное, еще без очертаний, еще не совсем родившееся, очень хрупкое, воздушное, неуловимое, которое надо поймать… И поймать очень трудно. Но эти моменты я очень люблю.