Столь долго ожидаемое российское наступление на востоке Украины все-таки началось. Не совсем так, как планировалось, но все-таки. Оно готовилось почти три недели и все же оказалось не совсем подготовленным.

Замысел российского командования был известен и определялся не военными соображениями, а политическими. Он состоял в выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей для чего должно быть создано два оперативных окружения украинских войск. Для чего северная российская группировка должна наступать из-под Изюма в Харьковской области, а южная — с линии Попасная, Рубежное в направлении на Краматорск и Северодонецк навстречу.

После замыкания кольца и разгрома украинской группировки российские войска наступают вдоль правого берега Днепра на город Днепр и далее на Киев.

Третий вспомогательный удар планируется в направлении Запорожья от города Пологи на Гуляйполе и далее на областной центр.

Для наступления сконцентрировано 77 батальонно-тактических групп (БТГ). Из них под Изюмом 22, в направлении Пологи — Гуляйполе около 10, под Мариуполем около 10, хотя часть из них была отведена на другие участки и в Херсонской области оборону осуществляют 10. Еще около 20 БТГ находятся в Белгородской области, где они проходят переформирование после больших потерь под Киевом, в Черниговской и Сумской областях. Пока они рассматриваются как резерв.

Общая численность наступающих на территории Украины составляет примерно 70 тыс. человек. Изюмская группировка имеет 450 танков и другой бронированной техники.

На этот раз российские войска действуют более осмотрительно и фактически ведут разведку боем достаточно многочисленными подразделениями, чтобы выявить слабые места в украинской обороне. Пока безуспешно.

Атаки на всех направлениях отбиты с потерями, продвижения фактически нет, а победные реляции на московских телеканалах далеки от действительности. В частности, российская группа зашла в Кременную, тут же сообщили о ее захвате, а через несколько часов она вся погибла от ударов украинских войск и Кременная, полностью разрушенная огнем артиллерии, осталась под украинским контролем. Аналогично Марьинка, о захвате которой также радостно сообщали в Москве. Результат такой же. Она осталась под украинским контролем. Мы привели эти примеры, так как эти два населенных пункта имеют важное тактическое значение и за них уже 8 лет идет борьба.

Начавшееся российское наступление в принципе обречено. По следующим причинам.

Первая. Замысел был известен достаточно давно. Тем самым нарушено одно из главных условий успешного наступления — секретность. Если противник знает, то может подготовиться. Конечно вооруженные силы Украины (ВСУ) не сидели и ждали наступления противника, а хорошо готовились к нему.

Вторая. Хотя сконцентрировано достаточно большое количество войск и техники, но российскому командованию не удалось создать подавляющий перевес на направлениях наступления. Где-то он может быть локальным, но далеко не везде. Отсюда лучшие условия для обороны у ВСУ.

Третья. Вытекает из предыдущего. Наступающие войска вводятся частями и поэтапно. Они подвергаются ударам обороняющихся и это замедляет темп наступления, и пока оно даже таковым не может быть названо. Занимаются тактические рубежи, но потом оставляются из-за контратак ВСУ.

В дальнейшем следует ожидать определенного уплотнения боевых порядков российских войск, но существенного численного превосходства не будет. Нет у России достаточного количества войск, которые можно было бы направить в Украину. Без объявления всеобщей мобилизации их получить невозможно. Ее объявление вопрос не военный, а политический и она пока маловероятна.

Украинская армия использует тактику маневренной обороны, а российская ведет войну по канонам Второй мировой. Через 7-10 дней таких боев наступление так или иначе выдохнется и тогда у ВСУ появится возможность контрударом повторить кошмар Полесской группировки оккупантов. Тогда под Киевом в треугольнике Гостомель-Ирпень-Буча была фактически окружена группировка российских войск и в Москве приняли решение полного отступления с севера Украины. В том числе чтобы избежать ее уже начавшегося разгрома.

Южная группировка в Херсонской области готовилась к наступлению на Николаев и Одессу. И здесь планы нарушились после того, как крейсер «Москва» пошел ко дну. Корабли Черноморского флота остались только с системами ПВО ближнего и среднего радиуса действия. Тем самым оказалось невозможным реализовать десант под Одессой. Страшно вообще кораблям флота выходить в море, так как они могут быть потоплены либо украинскими ракетами «Нептун» либо американскими Harpoon уже поступившими в Украину. Они остаются либо в Севастополе, либо в Новороссийске. Флотское и московское начальство в полной растерянности и не знает что делать.

На Николаевском направлении ситуация совершенно безрадостная. Продвинуться к Кривому Рогу и попытаться окружить Днепр с запада не получилось. От Днепропетровской области пришлось откатиться с большими потерями. Остаётся Донбасс и Мариуполь.

Теперь еще об одном неблагоприятном факторе для наступающих — международном. Мы уже писали, что время играет против России. Произошел кардинальный политический перелом и многие государства перешли к поставкам в Украину тяжелого вооружения. Даже такие страны как Италия и Нидерланды, всегда придерживающиеся благоприятной для Москвы политики. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чтобы подчеркнуть готовность начать поставки максимально быстро даже бросил фразу — «мы же не Германия».

За семь последних дней только по официальным данным поставлено вооружения на небольшую европейскую армию. В польском Жешуве каждый день приземляется до 10 больших американских самолетов, не считая британских и других стран. При этом Украина закрыла потребности по многим позициям боеприпасов. Самые современные американские 155-мм гаубицы Howitzer с дальностью поражения до 70 км уже используются украинскими военными.

Во вторник президенты США, Франции, Польши и Румынии Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании, Италии и Японии Борис Джонсон, Марио Драги и Фумио Кисида, канцлер Олаф Шольц, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели видеоконференцию.

По окончании переговоров канцлер Шольц заявил, что «У нас есть ясные принципы, с которыми все согласились: Украина и впредь будет получать нашу солидарность и поддержку». Западные лидеры договорились усилить давление на Кремль, в том числе путем принятия дополнительных санкций и увеличения международной изоляции Москвы.

В связи с начавшимся российским наступлением необходимо отметить, что битва за Донбасс — важный элемент боевых действий, но не окончательный, даже если закончится победой Украины. Путин не откажется от своих долгосрочных планов. Активная фаза может завершиться через две-три недели, Россия попытается взять паузу на 6-7 месяцев и потом начать снова.

Противостоять этому можно только решительным разгромом российских войск, вытеснением их с территории Украины отовсюду без исключения. И в этом ей помогут союзники и партнеры. Как сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, «долгосрочная цель» Запада — «усилить и укрепить Украину» так, чтобы «Россия никогда не решилась вторгнуться снова».

Путин спешит. Если не сейчас, то никогда. Призрак военного поражения, а за ним и политического имеет все шансы материализоваться.