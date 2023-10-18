В Украине осень вступила в свои права. Заметно снизилась температура особенно ночью, пошли дожди. Синоптики прогнозируют даже выпадение снега, пока только на западе страны и в Карпатах.

Очевидно, что приближается осенняя распутица и поэтому можно подвести промежуточные итоги летней кампании ВСУ. Промежуточные, потому что украинское наступление продолжается, хотя проходит оно практически одновременно с попытками российской оккупационной армии (РОВ) тоже наступать.

ВСУ с начала июня наступает в Запорожской области и на западе Донецкой. Движение медленное, так как приходится преодолевать очень плотные линии обороны РОВ к тому же усиленные сплошными минными полями. Тем не менее, первая линия обороны россиян была прорвана и образованы значительные плацдармы на мелитопольском и бердянском направлениях.

Российское командование прекрасно понимает, какие опасности таит в себе украинское наступление на юге и поэтому в срочном порядке начало перебрасывать на направления прорыва большие массы войск и техники в попытке стабилизировать фронт.

При этом на границе Харьковской и Луганской областей было сосредоточено более 100 тыс. войск, 900 танков и другой техники. Ранее фактически разгромленная 25 армия была восстановлена в техническом отношении, насколько возможно укомплектована личным составом и приготовлена для наступления на Купянск и Лиман, оставленные осенью прошлого года после панического отступления РОВ.

Задача 25 армии ставилась амбициозная. Не только прорвать украинский фронт, но и выйти на левый берег реки Оскол, форсировать ее и далее наступать на Харьков. В любом случае уже на первом этапе наступления вновь оккупировать Купянск, Волчанск и Лиман и тем самым восстановить крайне необходимую железнодорожную логистику из Валуек Белгородской области России.

Однако никакой план не выдерживает столкновения с противником. Наступление ВСУ на юге заставило российское командование срочно перебросить часть войск из состава 25 армии в прорыв в Запорожской области. Причем делать это пришлось несколько раз и в итоге наступающие части 25 армии оказались довольно сильно ослабленными.

В развернувшемся в сентябре наступлении 25 армии практически не удалось решить никаких задач. Хотя бы минимальных. Даже если где-то и удалось продвинуться на несколько сотен метров, то закрепиться не получилось. Никакой внезапности не было. Артиллерия ВСУ своими высокоточными ударами практически выиграла контрбатарейную борьбу, и столь любимый российскими генералами масштабный огневой вал не дал ожидаемого эффекта.

Хотя в первые дни российского наступления количество обстрелов было велико, но результативность их очень низкой. В результате пехота и техника наступали без необходимой артиллерийской поддержки и несли большие потери.

В результате не удалось добиться реального продвижения и также не удалось заставить командование ВСУ перебросить на ось Купянск-Лиман-Сватово стратегические резервы.

Практически в это же время украинские подразделения наступали к северу и югу от Бахмута. И это тоже заставило командование РОВ туда перебросить резервы, предназначенные для 25 армии. Образовалось два направления опасного наступления ВСУ — на Токмак и Бердянск в Запорожской области и в районе Бахмута в Донецкой.

С целью все-таки сорвать наступление ВСУ российское командование сосредоточило значительные силы в районе Авдеевки и там тоже началось наступление. Примерно с такими же целями, что и под Купянском и Лиманом.

Было и отличие. Авдеевка находится буквально в трех километрах от аэропорта и фактически является пригородом Донецка, главного города этой части оккупированной территории. Для российских войск авдеевский плацдарм как кость в горле и для него очень важно было его ликвидировать.

Однако и здесь события развивались по сходному сценарию. Внезапности достигнуть не получилось. ВСУ подтянули к Авдеевке дополнительную артиллерию, и российский огневой вал столкнулся с эффективной контрбатарейной борьбой.

К тому же колонны российской техники постоянно обстреливались украинской артиллерией и дронами. В результате за первые три дня боев РОВ потеряли сотни единиц бронированной и другой техники. Не помогла поддержка авиации, было потеряно несколько самолетов. Потери в живой силе были очень большими. Фактически разгромлены три батальона и уничтожена тем самым бригада. Сейчас российское командование перебрасывает под Авдеевку другую из стратегического резерва.

Если говорить о военных аспектах летней кампании, то для ВСУ результаты более чем удовлетворительные, хотя не все получилось по разным причинам. Для РОВ все очень плохо. Не удалось достичь ни стратегических, ни тактических целей. Это был вынужден признать Путин, когда заговорил о так называемой активной обороне российской армии. Ни слова от него о наступлении.

Тем не менее, по данным украинской разведки командование РОВ готовит новое наступление на Авдеевку и будет пытаться снова наступать по оси Купянск-Лиман-Сватово.

Здесь мы переходим в военно-политическую плоскость. В Киеве не скрывают, что сразу после окончания осенней распутицы ВСУ продолжит наступательные действия по всем отмеченным направлениям. Как отмечают некоторые эксперты, не исключена активизация боевых действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. После подрыва Каховской плотины и разлива водохранилища почва остается рыхлой и мягкой, что исключает применение тяжелой техники. Предполагается, что к середине ноября она высохнет достаточно и тогда вполне возможно для ВСУ начинать активные действия на левом берегу Днепра с выходом через южные степи к административной границе Крыма. Тем более, что с левого берега наиболее боеспособные части были переброшены в Запорожскую область и под Бахмут.

Политически Москве очень важно удержать фронт и если возможно что-то отбить, так как о победах очень давно ничего не слышно. В марте выборы президента и Путину очень нужны успехи на фронте для подтверждения имиджа эффективного главнокомандующего.

Это тем более важно, так как в марте-апреле будущего года ВСУ получит первые эскадрильи американских F-16 и, возможно, шведских Saab JAS 39 Gripen (JAS — Jakt — истребитель, Attack — штурмовик, Spaning — разведчик, Gripen — Грифон — Авт.).

Даже несколько эскадрилий F-16 позволят ослабить российскую авиацию на фронте, помогут в поддержке наземных войск ВСУ при наступлении, а также усилят украинскую ПВО. Еще одним важным фактором станет передача дальнобойных ракет — систем ATACMS и крылатых бомб GLSDB, которые тоже сыграют свою роль в наступательных операциях.

После этого ситуация по крайней мере выровняется и украинские войска будут прикрыты с воздуха. Кроме того, существенно сузятся возможности применения российских дронов, а также планирующих бомб.

Есть еще один фактор. Значительная номенклатура западных ракет не поставляется в Украину, так как они технически несовместимы с истребителями МиГ и Су, имеющимися у ВСУ. После поставок западных самолетов эта проблема разрешится, что приведет к значительному увеличению наступательных возможностей ВСУ.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что в 2024 году украинская армия способна блокировать Крым, начать деоккупацию полуострова, а также отдельные операции по освобождению Донбасса.

«У украинской армии есть задача — дойти еще во время осенней кампании в направлении Токмака и создать условия для прорыва других линий обороны на южном направлении. А когда Украина получит F-16 — тогда условия ведения боевых действий изменятся, украинская армия получит наконец-то преимущество в воздухе на отдельных направлениях».

Москва затягивает, пусть ценой огромных потерь в технике и людях, войну в надежде на приход в США в начале 2025 года республиканской администрации. После этого в Кремле надеются на уменьшение поддержки Украины.

Считалось, что обострение на Ближнем Востоке уменьшит финансовую и материальную поддержку Украины Западом, но в Кремле поняли, что не получилось. Более того, наступило серьезное охлаждение отношений с Израилем, что может обернуться крутым поворотом позиции Иерусалима по поставкам вооружений Украине. В первую очередь, ракетных.

Сейчас у России важнейшая военно-политическая задача сдержать насколько возможно украинское наступление. При этом в Кремле прекрасно понимают, что в полной мере такого добиться не получится. РОВ будет постоянно уступать тактически выгодные позиции, и отступать к Токмаку.

Сейчас вокруг этого стратегически важного логистического узла лихорадочно строятся укрепления и превращают населенный пункт в крепость. Это несколько странно, так как все украинские военные эксперты и представители командования в один голос говорят, что никто в лоб город брать не будет. В Украине берегут людей и не станут посылать их в убийственные штурмы, как это делает командование РОВ.

В процессе наступления Токмак будет окружен и противник сам уйдет из него. Так было в Херсоне в прошлом году и такая стратегия сохранится.

Если Россия отступит к Мелитополю, то самым серьезным образом нарушится логистика на левом берегу Днепра и в Крыму.

Наступит совершенно другая военно-политическая реальность и это главный, хоть и промежуточный, итог летней кампании 2023 года.