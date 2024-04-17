15 апреля президент Зеленский в своем видеообращении сравнил участие Запада в отражении атак на Израиль и Украину. По его словам, ни одна из стран, помогавших Израилю во время иранской атаки, не оказалась вовлечена в войну, при этом продемонстрировав эффективное единство. «То же самое возможно, когда речь идет о защите Украины», — подчеркнул он.

Согласно словам экспертов, которых процитировало немецкое издание Der Spiegel, военные условия на этих двух фронтах отличаются. Ниже указаны разъяснения этих различий:

▪️ Несмотря на схожесть характера иранской атаки с российскими, она осуществлялась с гораздо большего расстояния, а также были сигналы откуда именно удар может быть нанесен. Это позволило израильской стороне подготовиться;

▪️ Иранские ракеты пересекли воздушное пространство нескольких стран, в частности Ирака, где размещенные там американские ПВО смогли сбить часть из них. Такой возможности в случае с Украиной нет, так как украинский фронт непосредственно граничит с РФ;

▪️ США разместили свои эсминцы на побережье Средиземного моря, с помощью которых они смогли перехватить, по меньшей мере, 70 дронов и 3 баллистические ракеты. Размещение американских кораблей в Черном море немыслимо из-за присутствия там РФ и отказа Турции пропустить через Босфор другие военные корабли;

▪️ Иранская атака — это единичная контратака, РФ же ведет против Украины «долгосрочную кампанию на истощение». «Поэтому условия, подобные тем, что сложились в Тель-Авиве, где в ночь иранской атаки не было слышно даже сигнала воздушной тревоги, на значительной территории Украины ожидать не стоит», — подытоживает издание.