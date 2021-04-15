Настало время для деэскалации в отношениях с Россией — Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил за снижение напряженности в российско-американских отношениях. Об этом он заявил в ходе выступления по вопросам, связанным с Россией.

«Сейчас настало время для деэскалации [в отношениях США и России]. Путь вперед лежит через вдумчивый диалог и дипломатический процесс. США готовы конструктивно двигаться в сторону этого процесса. Моя основная мысль заключается в том, что в интересах США работать вместе с Россией, мы должны и мы будем [сотрудничать]», — отметил американский лидер.

При этом Байден добавил, что в случае, если действия России будут направлены против интересов США, американская сторона «ответит». (Газета.Ру)