22 июля, считающееся днем начала деятельности газеты «Экинчи», основоположником которой является Гасан бек Зардаби, с 1991 года в Азербайджане отмечается как День национальной прессы.

Состояние прессы в Азербайджане неоднократно вызывало беспокойство международных организаций, которые заявляли об отсутствии в Азербайджане условий для развития независимых СМИ.

Однако согласно заявлению властей, журналистских организаций и многих представителей отечественной прессы, в Азербайджане полностью обеспечена независимость средств массовой информации.

Мы решили опросить ведущих журналистов страны и выяснить, удовлетворяет ли их нынешнее состояние СМИ в Азербайджане.

«Этот вопрос требует очень подробного ответа. Если речь идет о свободе творчества, то ее не существует», — заявил # главный редактор газеты «Бизим йол» Бахаддин Хази.

Как отметил главный редактор, речь идет вовсе не о критике.

«Даже для проведения объективного анализа, должна существовать хоть какая-та свобода. Ведь во время проведения анализа требуется расследовать факты, и неизвестно, куда может привести это расследование», — сказал нам Бахаддин Хази.

По мнению журналиста, анализ, результат которого заранее известен, является обычной имитацией.

«О какой независимости медиа может идти речь, если в стране ограничены возможности проведения журналистского расследования и доступы к источникам информации?», — сказал нам главный редактор.

Он также коснулся экономических вопросов. «В нашей стране из-за отсутствия свободы творчества, медиа не стали рыночным субъектом. Поэтому в эту сферу бизнеса не вкладывают инвестиции. Рынок медиа уничтожен. А для возрождения этого рынка (если, конечно, для этого будет проявлена соответствующая воля) потребуется много времени», — считает журналист.

Как отметил Бахаддин Хази, в Азербайджане происходит уничижение профессии журналиста.

«У медиа отнимают ее нравственный капитал. Потому что у медиа, имеющей нравственный капитал, могут появиться и финансовые возможности. Тогда наши СМИ могут действительно стать независимыми. Мы потеряли независимое медиа. А теперь пытаемся ее восстановить. А может быть, мы попросту занимаемся имитацией восстановления?», — задается вопросом Бахаддин Хази.

«В Азербайджане нет условий для развития независимых медиа», — считает глава общественной организации журналистов «Йени Несил» Ариф Алиев.

Как отметил глава общественной организации, для развития независимых медиа необходимо создать соответствующий рынок. «Также необходимо обеспечить конкурентоспособность СМИ. Средства массовой информации должны иметь информационное обеспечение, а журналисты не должны сидеть в тюрьмах», — сказал глава общественной организации.

В отличие от руководителя «Йени Несил», председатель Совета Прессы Афлатун Амашев доволен состоянием азербайджанских медиа. «Правда, экономическое состояние СМИ нуждается в усилении. Но у азербайджанской печати есть и свои успехи», — считает глава Совета Прессы.

Как отметил Афлатун Амашев, в Азербайджане под арестом находятся лишь два журналиста. «Совет прессы никогда не мирился с их арестом. Но если журналист соблюдает все законы страны, то ему нечего бояться», — заявил # глава Совета прессы.

Директор агентства «Туран» Мехман Алиев считает, что в Азербайджане нет условий для создания независимых СМИ. «Если вы попытаетесь создать СМИ, которое будет вести независимую политику, то вам создадут экономические проблемы. Потом ваших журналистов откажутся приглашать на различные мероприятия. И, наконец, ваше СМИ будут штрафовать под различными предлогами, а ваших журналистов привлекать к уголовной ответственности», — считает директор агентства «Туран».