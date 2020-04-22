Наши в Китае: Фарид Джафаров выпускает альбом и помогает здравоохранению

Первый азербайджанец в Microsoft, музыкант, продюсер Фарид Джафаров уже долгие годы живет в Китае. Будучи специалистом в сфере IT, параллельно занимается музыкой. 8 мая наш талантливый соотечественник исполнит еще одну свою мечту — в свет выходит долгожданный дебютный альбом его группы Joker’s Belief.

В интервью # Фарид Джафаров рассказывает о музыке, о карантине, и о том, чем живет Пекин в эти непростые для всего мира дни:

— Действует ли в Пекине режим карантина, и какие меры обязаны соблюдать жители в связи с пандемией Covid-19?

— Власти Китая мгновенно отреагировали на эпидемию: практические все заведения были закрыты, людям запрещалось выходить из своих домов без крайней необходимости. Даже для того, чтобы зайти в собственный дом, нужно было сделать специальный пропуск. Мы в Пекине сидели на карантине больше двух недель. В момент, когда наблюдался пик пандемии, у нас по 2-3 раза в день проверяли температуру, хотя я живу в обычном блочном доме. Считаю, что это была правильная мера. У меня есть собака, и мне разрешалось выгуливать ее один раз в день. Но постепенно все стало налаживаться. На улицы Пекина возвращается привычный ритм жизни, во дворах играют дети, взрослые занимаются Тай Чи, около 50 процентов ресторанов и магазинов открыли свои двери для посетителей. В конце апреля планируют открыть учебные заведения.

— Вернулись ли музыканты к своей деятельности, могут ли уже выступать хотя бы на клубных площадках?

— Несмотря на то, что большинство клубов уже открылись, выступать музыкантам пока что не разрешают. Ожидается, что в мае снимут и этот запрет.

— Музыканты по всему миру проводят карантин с пользой для творчества. Какие новости у вас?

— Для меня карантин также стал хорошей возможностью уделить больше времени музыке и творчеству. Я наконец-то осуществил давнюю мечту и выпустил рэп – альбом «Inside Number 1» в составе команды «Dojo Shaolin & Friends». Dojo Shaolin – это мой творческий псевдоним. Этот альбом стал результатом моей коллаборации с 14 популярными рэперами со всего Китая. Получилось очень интересно. Каждый записывал свои треки из дома, не нарушая карантин. Альбом уже можно послушать на платформе Bandcamp.

— 8 мая выходит новый альбом вашей группы — Joker‘s Belief. Расскажите и об этом долгожданном событие…

— Наша группа — Joker’s Belief существует с 2015 года. У нее интернациональный состав, я – азербайджанец, играю на барабанах, наш гитарист – Сэмми Бой из Англии, вокалист Алан Келли из Ирландии, басист Фред Ши из Китая. Мы начинали свою деятельность в маленьком гараже – студии, и каждый день мечтали о том дне, когда нас будет знать и любить весь Китай. Вы не поверите, но судьба к нам очень благосклонна. Сегодня нашу музыку действительно очень любят, поклонники ждут наши концерты, мы много гастролируем, и поэтому у нас не было времени, чтобы засесть в студии и писать альбом. И вот 8 мая мы наконец-то выпускаем наш первый EP релиз с 4 песнями. 24 апреля он будет доступен на предзаказе на всех музыкальных платформах мира, в Apple music, Spotify, Amazon, Tidal др. Настроение у нас отличное, очень приятно, что поклонники пишут нам, интересуются альбомом, и учитывая все это, мы решили перечислить все средства от его продажи в Национальную службу здравоохранения. Хотим внести свою лепту в покупку масок и различных лекарств в этот сложный период.

— Альбом еще не вышел, но о нем действительно много пишут, в том числе британские СМИ. Ожидали ли вы такой успех?

— В Пекине этот альбом точно ждут многие. С большой долей вероятности могу говорить о том, что альбом будет популярен и за пределами Китая. К примеру, в Великобритании. Наши треки с успехом ротируют на радиостанциях BBC, Amazing Radio, Rutland и др. Действительно, много отзывов в британских СМИ. Очень хотелось бы, чтобы в один прекрасный день о нас написал и легендарный журнал «Rolling Stone»… И, конечно же, в эти дни мне очень нужна поддержка друзей из Азербайджана. Являясь частью этого международного проекта, я не разделяю свой успех от Азербайджана. Поэтому, это достижение и всей нашей азербайджанской музыки.

— Чем альбом дорог лично вам?

— Я пришел в группу Joker’s Belief абсолютным новичком. Товарищи по команде поддержали меня, вселяли в меня уверенность. Помню, как мы засиживались в нашем гараже допоздна, импровизировали, и в итоге, каждый день появлялась новая песня. Мы очень гармоничны в своей команде. Прошло 5 лет и ничего не изменилось, кроме того, что теперь я стал профессиональным барабанщиком. Мне дорого все, что я создаю с ребятами. Каждая наша песня несет смысл. В ней есть душа и посыл. Я жду поддержки от своих соотечественников. Страничка нашей группы есть в соцсетях Фейсбук и Инстаграм . Мне очень важны и дороги отзывы каждого.

— Музыка и творчество не отвлекают вас от вашей основной деятельности в компании Microsoft?

— Пока что уходить не собираюсь, что все удается совмещать. Работаю в этой компании уже 12 лет. Музыке моя работа не мешает. Но не исключаю, что в будущем могут произойти перемены. Все может быть…

— Когда собираетесь в Баку на отдых?

— Нет такого дня, чтобы я не думал о родном Азербайджане. Всегда хочу на Родину! Использую каждую возможность, чтобы приехать повидаться с родными, друзьями. Прогуляться по любимым улицам… Скорее всего, смогу приехать уже на следующий год.