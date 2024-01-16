Арестованный в Иране Фарид Сафарли приговорен к 2,5 годам заключения.

Об этом в ответ на запрос # заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Как было отмечено в заявлениях Министерства иностранных дел от 9 марта, 2 июня и 2 августа, с момента поступления информации о Фариде Сафарли в МИД, внешнеполитическое ведомство и генеральное консульство нашей страны в Тебризе вели работу с целью выяснения судьбы и состояния здоровья гражданина, разъяснения вопроса со стороны Ирана, защиты его судебно-процессуальных прав, а также обеспечения адвокатом.

Во время судебного заседания 19 июля 2023 года выдвинутое против Ф.Сафарли обвинение в “шпионаже” было заменено обвинением в “намерении шпионить”. На следующем этапе решением суда был вынесен приговор о заключении его под стражу на срок два с половиной года.

Правительство Азербайджанской Республики продолжает принимать необходимые меры по защите прав и интересов Фарида Сафарли.