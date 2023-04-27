Координационный совет азербайджанцев Британии обратился в Международный Комитет Красного Креста (МККК) в связи с солдатами Азербайджанской армии Бабировым Агшином Габиль оглу и Ахундовым Гусейном Ахлиман оглу, захваченными Арменией в плен и подвергшимся нечеловеческому обхождению, сообщает #.

В обращении еще раз внесена ясность в вопрос о том, в каких условиях наши солдаты оказались в армянском плену, от МККК потребовано незамедлительно вмешаться в данную проблему и принять срочные меры для обеспечения освобождения без вести пропавших азербайджанских военнослужащих.

Ссылаясь на Женевскую конвенцию, Координационный совет напоминает, что к военнослужащим необходимо проявлять гуманное отношение, следует оберегать их от всякого рода насилия, угроз, оскорблений и общественных интересов:

“Хотелось бы отметить, что Армения является страной, подписавшей Женевскую конвенцию, поэтому должна соблюдать ее положения. Несмотря на это, действия армянских военнослужащих в данном вопросе свидетельствуют о грубом нарушении подписанной конвенции. Мы требуем от властей Армении незамедлительного и безоговорочного освобождения без вести пропавших азербайджанских солдат, обеспечения гуманного и уважительного отношения к ним”.

Отмечается, что МККК имеет моральные и юридические обязательства по защите прав военнопленных: “Статья 118 Женевской конвенции в целях облегчения поиска без вести пропавших лиц, условий пропажи без вести и репатриации оставшихся в живых возложила на МККК обязательство, связанное с предложением конфликтующим сторонам своих услуг”.

Наши соотечественники, подчеркивая, что понимают сложность и напряженность ситуации в регионе, призывают МККК воспользоваться своим опытом и ресурсами для обеспечения уважения прав человека и соблюдения всеми сторонами своих обязательств по международному праву:

“Мы призываем МККК воспользоваться силой своего влияния для обеспечения поиска без вести пропавших солдат и их скорейшего освобождения. Надеемся, что МККК предпримет срочные и решительные действия для разрешения данного вопроса и обеспечения возвращения без вести пропавших солдат к своим семьям и родным. Мы также требуем от представительства МККК в Армении безотлагательно навестить этих военнослужащих и сообщить об их состоянии. Это очень важно для того, чтобы мы направили миру отчетливый сигнал о том, что МККК не станет терпеть нарушения международного права и сделает все возможное во имя утверждения справедливости для этих двух солдат. Считаем, что, защищая права человека и верховенство закона, сможем превратить мир в более безопасное и справедливое место для всех”.